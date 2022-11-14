Голы с двумя неизвестными на мундиалях

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вчера, 16:02

В истории чемпионатов мира ещё много неизвестного. Конечно, речь о первых турнирах, когда не было ни телевидения, ни интернета. Информация собиралась по крупицам, из уст в уста, что называется.

Сегодняшняя тема посвящена даже и не самым первым турнирам, 50-е — 60-е годы. И телевидение уже было, но остались нюансы. Казалось бы, у всех голов на всех чемпионатах мира есть свои авторы, официально утверждённые ФИФА . Сохранилось множество видеозаписей матчей, опасных моментов и голов. Не всех, разумеется. Некоторые голы не зафиксированы даже на фото. Есть текстовые материалы разных лет. Всё это помогает, но не всегда.

Готовя материал для статьи про бомбардиров-«левшей» на мировых чемпионатах, я столкнулся с трудностью: для некоторых голов тяжело определить, какой частью тела они были забиты. Нашлись голы, приписываемые игроку, который и не касался мяча. Вот и пара неизвестных — кто забил (на самом деле) и чем забил. Об этих голах (далеко не всех) и поговорим.

Вначале о двух голах «неприкасаемых». Имеется в виду, что автор гола до мяча не касался при попадании мяча в сетку ворот.

ЧМ -58 в Швеции широко транслировался на местном телевидении, сохранилось много видеоматериалов. В том числе и о матче Германия — Чехословакия. Первый гол немцев записали на счёт Ханса Шефера, чемпиона мира 1954 года. Но мяча тот не касался никакой своей частью тела. Просто в борьбе за верховой мяч он оттеснил в ворота вратаря Бржетислава Долейши, уже держащего мяч в руках. А бил по воротам Уве Зеелер, бил головой. Опытнейший английский арбитр Артур Эллис гол засчитал. Автор гола известен, чем забил — неизвестно, пусть будет корпусом, чтобы не плодить множество вариантов. Или к трём общеизвестным способам забития плюс «корпус» добавить вариант «иной».

Есть видео с этим моментом: https://vk.com/video-39674230_456239873?t=5m43s

Точно такой же гол, как под копирку, был зафиксирован на ЧМ -66 в матче Испания — Аргентина арбитром из Болгарии Димитаром Руменчевым. Автором гола назвали испанца Пирри (полное имя Хосе Мартинес Санчес), также теснившего вратаря в верховой борьбе. Вратарь сборной Аргентины Антонио Рома переправил своей высоко поднятой рукой мяч в собственные ворота (до мяча на такой высоте Пирри не мог бы достать ни головой, ни другой частью своего тела). Как и Шеферу испанцу ставим галочку в графе «забит корпусом».

Вот видео с эти моментом: https://vk.com/video-39674230_456239992?t=5m1s

На ЧМ -66 был и ещё один гол с неизвестными. В матче за третье место СССР — Португалия советские футболисты сравняли счёт на 43 минуте. В протоколах тех лет гол приписывали Славе Метревели, который и нанёс могучий удар с угла штрафной площади. Вратарь Жозе Перейра мяч не удержал, тот подлетел вверх и опустился между вратарём и защитником Фештой. Набегавший Анатолий Банишевский вытянутой вперёд правой ногой и толкнул мяч в ворота. Хотя со 100%-ной уверенностью сказать невозможно. Ну, не было камер со всех сторон. Есть вариант, что мяч задел или вратарь, или защитник, или все трое. Но факт остаётся фактом — гол почему-то записали на Эдуарда Малофеева. Да, он был рядом, но его ног около мяча в исследуемый момент не было совсем. Если Банишевский не коснулся — автором можно было бы назвать и Метревели, или объявить это автоголом. Если коснулся, то почему Малофеев? Перепутали №18 и №19? Вот и все неизвестные, хорошо нам известные. Так бывает. Малофеев так Малофеев, запишем, что гол забит правой ногой.

Вот ссылка на видео: https://vk.com/video-39674230_456240017?t=4m3s

А через день в финальном матче гол с правой ноги от явно «левши» Джеффри Хёрста так и до сих пор некоторые скептики «выносят за скобки» — неизвестно, мол, был ли сам гол? Неизвестный гол, так сказать. И автора знаем, и каким способом забит гол знаем, а вот поди ж ты — до сих пор гадают — был ли гол?

Я как-то употреблял фразу о самом «нетелевизионном» чемпионате мира 1962 года. Действительно до обидного мало видеоматериала. Даже не все голы есть на видеофрагментах (72 из 89). Но самой неизвестной оказалась одна команда — сборная Болгарии. Сохранился небольшой фрагмент в основном первого тайма их матча с Аргентиной, в котором южноамериканцы забили самый первый гол турнира, единственный в матче. Есть маленькие видеофрагменты их нулевой ничьей с англичанами. А вот хоть какого-то видео игры с Венгрией, в которой было забито 7 голов — нет. Даже в имеющемся фотоотчёте не про все голы в матче рассказано. Не знаем, как забивал свои три гола венгр Флориан Альберт. И не знаем, как болгары забили свой единственный мяч на турнире — знаем только, что забил его… Тут вновь два неизвестных. ФИФА и все справочники считают, что гол забил 19-летний Георги Соколов. Однако болгарские исследователи и статистики говорят о другом 19-летнем форварде, о Георги Аспарухове. Есть газетные отчёты, в том числе и венгерские, но лучше бы один раз увидеть.

На чемпионате 1962 г. кроме этих 7 «неизвестных» голов (как их забивали, какой ногой-головой) есть и другие «незапечатлённые» голы. А ведь и не так давно это было по историческим меркам. Обидно.