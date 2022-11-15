Англия — Иран: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Англия — Иран, который состоится 21 ноября 2022 года

Англия

Английская сборная в рейтинге ФИФА занимает пятую позицию. Освежим в памяти крайние несколько матчей «львов». Из шести игр в Лиге наций сборная Англии не выиграла ни одного поединка. Венграм с общим счётом 0:5 после двух матчей англичане проиграли. На своём поле сборная Англии раскатала нулевую ничью с итальянцами. В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» с минимальным счётом английская сборная уступила сопернику.

С немцами «львы» в каждой из встреч сыграли вничью.

Иран

В рейтинге ФИФА сборная Ирана находится на двадцатом месте. Рассмотрим игры с участием «персидских леопардов» за последнее время. Перед мундиалем в Катаре иранская сборная провела четыре товарищеские встречи. Алжирцам с разницей в один мяч иранцы уступили. С минимальным счётом «львы Ирана» обыграли «небесных олимпийцев» из Уругвая. Ничью раскатали с сенегальскими «львами Теранги».

Со счётом 1:0 «принцы Персии» взяли верх над сборной «Никарагуа».

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.35

Ничья – 4.70

Победит Иран – 10.00

Победит Англия с форой -1.5 – 2.08

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Шесть игр подряд длится безвыигрышная серия англичан

В двух встречах из десяти крайних иранцы уступили

Четыре последних матча сборной Ирана из пяти завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Англичане считаются фаворитом в этой паре, но не спешите списывать со счетов «персидских леопардов». Сборная Англии в последнее время демонстрирует не самую лучшую игру, поэтому у «львов Ирана» есть шансы на успех в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу Ирана предлагает коэффициент 10.00.