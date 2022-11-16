Автоголов на мундиалях стало меньше, бомбардиры пополнили свой голевой счёт

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сегодня, 16:01

Сайт ФИФА без лишней шумихи внёс коррективы по авторам некоторых голов на мундиалях. Корректировке подверглись автоголы. Теперь список автоголов на чемпионатах мира убавился на 3 позиции.

Наконец-то ФИФА определилась с одним из голов бразильца Адемира в матче против Испании на ЧМ -50. В том матче Адемир забил 2 гола — на 15 и на 57 минутах.

Многие справочники так и считали за Адемиром 9 голов на ЧМ -50, а не 8, как позже стали утверждать. В 1997 ФИФА истолковала термин автогол, дала определение. И внесла тот гол на 15 мин в матче Бразилия — Испания в список автоголов. «Наградили» игрока испанской обороны с именем Парра (полное имя Хосе Парра Мартинес). От его колена (или бедра) мяч и влетел в испанские ворота после удара Адемира. Только вот не учли или просмотрели, что мяч после удара Адемира летел в створ ворот. А это тот случай, когда автогола не может быть.

Именитый бомбардир сборной Бразилии Адемир законно вернул все свои голы на свой лицевой счёт: 9 голов на одном турнире до него никто не забивал.

Две другие поправки ФИФА произвела среди голов, забитых на чемпионате мира 2018 года в России.

Всего на ЧМ -2018, как известно, зафиксировано было 12 автоголов. Теперь их только 10.

В матче Франция — Австралия победный гол сборной Франции считался автоголом австралийца Азиза Бехича. Бил по воротам Поль Погба, Бехич подставил ногу, мяч изменил траекторию и по дуге, над вратарём, от перекладины влетел в ворота. Сейчас на сайте ФИФА фамилия австралийца в списках отличившихся в том матче не значится — автором гола признан Поль Погба. На турнирах 2014 и 2018 гг. он забил в итоге 3 гола.

Ветеран сборной Коста-Рики, 36-летний Брайан Руис, наверное, ещё и не знает, что он стал третьим костариканцем в истории мундиалей, забивавшим на двух турнирах. У него также в активе теперь 3 гола.

До него на двух чемпионатах мира отличались его соотечественники Рональд Гомес и Паоло Ванчопе, оба в 2002 и 2006 годах.

ФИФА отменила автогол вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера в матче против Коста-Рики в третьем туре группового этапа на ЧМ в России.

Для статистиков тот гол был весьма любопытен. На последних секундах добавленного времени Руис забил гол. Вообще-то он пробивал пенальти. Попал в перекладину. От неё мяч угодил в спину вратаря и влетел в ворота. Почему ФИФА тогда решила записать тот гол как автогол вратаря — непонятно.

Ведь в этом случае, в случае автогола кипера, выходило, что Руис пенальти не реализовал. Это ж сколько записей в протоколе надо было отразить — один не забил, другой забил, но не хотел…

Теперь выходит, что пенальти Брайан Руис реализовал, с вратаря сняли неприятный «ярлык» автогола.

И 33-летний вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер, и 36-летний Брайан Руис — каждый получил по приятной новости. Оба готовятся к предстоящим матчам на чемпионате мира в Катаре.

У Брайана Руиса есть возможность улучшить свой голевой запас и стать первым костариканцем, который забивал на трёх турнирах Кубка мира.

Для Янна Зоммера турнир в Катаре также третий в карьере, в 2014 он просидел на лавке.

Удачи всем на полях в Катаре!