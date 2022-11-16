Автоголов на мундиалях стало меньше, бомбардиры пополнили свой голевой счёт

Сайт ФИФА без лишней шумихи внёс коррективы по авторам некоторых голов на мундиалях. Корректировке подверглись автоголы. Теперь список автоголов на чемпионатах мира убавился на 3 позиции.
Наконец-то ФИФА определилась с одним из голов бразильца Адемира в матче против Испании на ЧМ-50. В том матче Адемир забил 2 гола — на 15 и на 57 минутах.
Многие справочники так и считали за Адемиром 9 голов на ЧМ-50, а не 8, как позже стали утверждать. В 1997 ФИФА истолковала термин автогол, дала определение. И внесла тот гол на 15 мин в матче Бразилия — Испания в список автоголов. «Наградили» игрока испанской обороны с именем Парра (полное имя Хосе Парра Мартинес). От его колена (или бедра) мяч и влетел в испанские ворота после удара Адемира. Только вот не учли или просмотрели, что мяч после удара Адемира летел в створ ворот. А это тот случай, когда автогола не может быть.
Именитый бомбардир сборной Бразилии Адемир законно вернул все свои голы на свой лицевой счёт: 9 голов на одном турнире до него никто не забивал.
Две другие поправки ФИФА произвела среди голов, забитых на чемпионате мира 2018 года в России.
Всего на ЧМ-2018, как известно, зафиксировано было 12 автоголов. Теперь их только 10.
В матче Франция — Австралия победный гол сборной Франции считался автоголом австралийца Азиза Бехича. Бил по воротам Поль Погба, Бехич подставил ногу, мяч изменил траекторию и по дуге, над вратарём, от перекладины влетел в ворота. Сейчас на сайте ФИФА фамилия австралийца в списках отличившихся в том матче не значится — автором гола признан Поль Погба. На турнирах 2014 и 2018 гг. он забил в итоге 3 гола.
Ветеран сборной Коста-Рики, 36-летний Брайан Руис, наверное, ещё и не знает, что он стал третьим костариканцем в истории мундиалей, забивавшим на двух турнирах. У него также в активе теперь 3 гола.
До него на двух чемпионатах мира отличались его соотечественники Рональд Гомес и Паоло Ванчопе, оба в 2002 и 2006 годах.
ФИФА отменила автогол вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера в матче против Коста-Рики в третьем туре группового этапа на ЧМ в России.
Для статистиков тот гол был весьма любопытен. На последних секундах добавленного времени Руис забил гол. Вообще-то он пробивал пенальти. Попал в перекладину. От неё мяч угодил в спину вратаря и влетел в ворота. Почему ФИФА тогда решила записать тот гол как автогол вратаря — непонятно.
Ведь в этом случае, в случае автогола кипера, выходило, что Руис пенальти не реализовал. Это ж сколько записей в протоколе надо было отразить — один не забил, другой забил, но не хотел…
Теперь выходит, что пенальти Брайан Руис реализовал, с вратаря сняли неприятный «ярлык» автогола.
И 33-летний вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер, и 36-летний Брайан Руис — каждый получил по приятной новости. Оба готовятся к предстоящим матчам на чемпионате мира в Катаре.
У Брайана Руиса есть возможность улучшить свой голевой запас и стать первым костариканцем, который забивал на трёх турнирах Кубка мира.
Для Янна Зоммера турнир в Катаре также третий в карьере, в 2014 он просидел на лавке.
Удачи всем на полях в Катаре!