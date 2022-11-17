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«Урал» — ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:59
«Урал» — ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Урал» — ЦСКА, который состоится 22 ноября 2022 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга неплохо реабилитировался в последние два месяца после провального старта сезона. Перед стартом пятого тура группового этапа кубка России «Урал» набрал девять очков и делит первое место с нынешним соперником. Таким образом предстоящий поединок станет очень важным для соперников, и победитель гарантирует себе место в плей-офф.

12 ноября «Урал» выиграл на своем поле у «Факела» (2:0), а шестого числа разошелся миром с кризисным «Локомотивом» (2:2).

ЦСКА

«Армейцы» провалили последний месяц выступлений и опустились на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В кубке России коллектив имеет хорошие шансы выйти в плей-офф, однако для этого необходимо приложить еще немного усилий. Ближайшие два тура должны помочь команде собраться с силами и уже в этом календарном году закрыть свою черную полосу, которая преследует последний месяц московский клуб.

13 ноября ЦСКА на выезде уступил «Динамо» Москва (1:2), а пятого числа команда неожиданно уступила «Пари НН» на своем поле (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Урал» – 3.3
  • Ничья – 3.6
  • Победит ЦСКА – 2.13

Статистика

  • «Урал» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • ЦСКА проиграл три из десяти последних матчей на выезде
  • «Урал» проиграл три из пяти последних матчей с ЦСКА
  • Семь последних матчей между клубами в Екатеринбурге завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч будет примерно равным и в конечном итоге команды поделят очки в этом противостоянии.

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