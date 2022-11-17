«Урал» — ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Урал» — ЦСКА , который состоится 22 ноября 2022 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга неплохо реабилитировался в последние два месяца после провального старта сезона. Перед стартом пятого тура группового этапа кубка России «Урал» набрал девять очков и делит первое место с нынешним соперником. Таким образом предстоящий поединок станет очень важным для соперников, и победитель гарантирует себе место в плей-офф.

12 ноября «Урал» выиграл на своем поле у «Факела» (2:0), а шестого числа разошелся миром с кризисным «Локомотивом» (2:2).

ЦСКА

«Армейцы» провалили последний месяц выступлений и опустились на шестое место в турнирной таблице РПЛ . В кубке России коллектив имеет хорошие шансы выйти в плей-офф, однако для этого необходимо приложить еще немного усилий. Ближайшие два тура должны помочь команде собраться с силами и уже в этом календарном году закрыть свою черную полосу, которая преследует последний месяц московский клуб.

13 ноября ЦСКА на выезде уступил «Динамо» Москва (1:2), а пятого числа команда неожиданно уступила «Пари НН» на своем поле (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 3.3

Ничья – 3.6

Победит ЦСКА – 2.13

Статистика

«Урал» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

ЦСКА проиграл три из десяти последних матчей на выезде

проиграл три из десяти последних матчей на выезде «Урал» проиграл три из пяти последних матчей с ЦСКА

Семь последних матчей между клубами в Екатеринбурге завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч будет примерно равным и в конечном итоге команды поделят очки в этом противостоянии.