«Краснодар» — «Локомотив» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Краснодар» — «Локомотив» Москва, который состоится 23 ноября 2022 года

«Краснодар»

Команда показывала средние результаты в кубке России и перед стартом пятого тура занимает третье место с семью баллами в активе. Однако, два прямых конкурента «быков» опережают их всего на одно очко, поэтому «Краснодар» может улучшить свое турнирное положение уже после этой встречи если добьется победы. В соперниках кризисный «Локомотив», для которого выход в плей-офф также очень важен, поэтому матч будет напряженным.

13 ноября «Краснодар» разгромно проиграл «Оренбургу» в чемпионате России (1:5), а пятого числа сыграл вничью с «Факелом» (3:3).

«Локомотив» Москва

«Локомотив» никак не может преодолеть «огромный сугроб» проблем внутри клуба, которые непосредственно влияют на результат. В турнирной таблице РПЛ «железнодорожники» идут в зоне вылета, а вот на групповом этапе кубка страны у московского клуба есть шансы выйти в плей-офф. Для этого очень желательно набирать очки в этом поединке и подходить к заключительному туру в лучшей позиции, чем у конкурента.

12 ноября «Локомотив» проиграл на своем поле «Спартаку» (1:2), а шестого числа команда сыграла в результативную ничью с «Уралом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 2.45

Ничья – 3.8

Победит «Локомотив» Москва – 2.6

Статистика

«Краснодар» выиграл только одну встречу из восьми последних во всех турнирах

Девять из десяти последних выездных матчей «Локомотива» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Крылья Советов» проиграли девять последних матчей «Спартаку»

«Локомотив» не выигрывал у «Краснодара» в основное время уже три матча подряд

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Обе команды показывают неудовлетворительные результаты и в их личной встрече возможно большое количество ошибок. Прогнозируем результативный поединок.