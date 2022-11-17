«Краснодар» — «Локомотив» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Краснодар» — «Локомотив» Москва, который состоится 23 ноября 2022 года
«Краснодар»
Команда показывала средние результаты в кубке России и перед стартом пятого тура занимает третье место с семью баллами в активе. Однако, два прямых конкурента «быков» опережают их всего на одно очко, поэтому «Краснодар» может улучшить свое турнирное положение уже после этой встречи если добьется победы. В соперниках кризисный «Локомотив», для которого выход в плей-офф также очень важен, поэтому матч будет напряженным.
13 ноября «Краснодар» разгромно проиграл «Оренбургу» в чемпионате России (1:5), а пятого числа сыграл вничью с «Факелом» (3:3).
«Локомотив» Москва
«Локомотив» никак не может преодолеть «огромный сугроб» проблем внутри клуба, которые непосредственно влияют на результат. В турнирной таблице РПЛ «железнодорожники» идут в зоне вылета, а вот на групповом этапе кубка страны у московского клуба есть шансы выйти в плей-офф. Для этого очень желательно набирать очки в этом поединке и подходить к заключительному туру в лучшей позиции, чем у конкурента.
12 ноября «Локомотив» проиграл на своем поле «Спартаку» (1:2), а шестого числа команда сыграла в результативную ничью с «Уралом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 2.45
- Ничья – 3.8
- Победит «Локомотив» Москва – 2.6
Статистика
- «Краснодар» выиграл только одну встречу из восьми последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних выездных матчей «Локомотива» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Крылья Советов» проиграли девять последних матчей «Спартаку»
- «Локомотив» не выигрывал у «Краснодара» в основное время уже три матча подряд
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Обе команды показывают неудовлетворительные результаты и в их личной встрече возможно большое количество ошибок. Прогнозируем результативный поединок.