Дания — Тунис: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Дания — Тунис, который состоится 22 ноября 2022 года

Дания

Сборная Дании в рейтинге ФИФА занимает десятое место. Предлагаем освежить в памяти несколько матчей с участием «алой гвардии» за последнее время. В двух встречах из шести в Лиге наций датская сборная уступила своим оппонентам. Австрийцев «красно-белые» обыграли как дома, так и на выезде. В обоих матчах хорватам «11 друзей Ольсена» проиграли с разницей в один мяч. В Париже на «Стад де Франс», пропустив первым, «датский динамит» взял верх над «трёхцветными».

Со счётом 2:0 в ответной встрече в Копенгагене «алая гвардия» одержала победу над французской сборной.

Тунис

В рейтинге ФИФА «карфагенские орлы» находятся на тридцатой строчке. Рассмотрим крайние несколько игр тунисской сборной, чтобы оценить степень готовности команды к предстоящей встрече с «датским динамитом». В финале Кубка Кирин сборная Туниса всухую, трижды поразив ворота соперника, обыграла «синих самураев» из Японии. С минимальным счётом «карфагенские орлы» взяли верх над сборной Коморских островов. С разгромным счётом тунисская сборная проиграла бразильцам.

«Принцев Персии» из Ирана сборная Туниса выиграла со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания – 1.51

Ничья – 4.10

Победит Тунис – 6.80

Победит Дания с форой -1.5 – 2.46

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

Из десяти игр в шести «красно-белые» обыграли своих оппонентов

За тот же период тунисская сборная выиграла в таком же количестве матчей

Исходом «обе забьют — нет» завершились три крайних матча сборной Дании.

Прогноз

Датчане находятся в хорошей форме и крайние матчи в Лиге наций тому подтверждение. Компания Pinnacle на победу сборной Дании предлагает коэффициент 1.51. «Датский динамит» одержит победу над «карфагенскими орлами».