Бельгия — Марокко : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Бельгия — Марокко, который состоится 26 ноября 2022 года

Бельгия

Сборная Бельгии смогла минимально выиграть в первом туре, но по игре очень часто уступала менее именитому сопернику. Таким образом, коллективу не хватает уверенности в себе, а против сборной Марокко легче играть точно не будет. В случае победы в предстоящей встрече европейцы гарантируют себе выход в плей-офф и третий матч будет просто формальностью, а также возможностью дать отдохнуть некоторым ключевым игрокам.

23 ноября сборная Бельгии обыграла Канаду (1:0), а 18 числа в товарищеском матче неожиданно уступила Египту (1:2).

Марокко

Марокко неплохо провел первый тур и выстоял против вице-чемпионат мира, что добавляет футболистам уверенности и мотивации. Предстоящий матч команде придется провести с бронзовым призером прошлого мундиаля и в случае победы у нее будут отличные шансы пройти дальше. Поражение же практически лишит африканскую команду реальных шансов на продолжение пути в турнире в Катаре.

23 ноября сборная Марокко сыграла вничью с Хорватией (1:1) на чемпионате мира, а 17 числа крупно переиграла Грузию в товарищеском матче (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бельгия – 1.9

Ничья – 3.45

Победит Марокко – 4.3

Статистика

Бельгия проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Сборная Марокко забивала в семи из десяти последних поединков

Бельгия выиграла два из трех последних поединков с Марокко

Два последних поединка между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Обе команды не будет рисковать, а матч вероятнее всего не будет нести в себе больших скоростей. Прогнозируем, что сборные поделят очки в этом противостоянии.