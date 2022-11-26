Бельгия — Марокко : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Бельгия — Марокко, который состоится 26 ноября 2022 года
Бельгия
Сборная Бельгии смогла минимально выиграть в первом туре, но по игре очень часто уступала менее именитому сопернику. Таким образом, коллективу не хватает уверенности в себе, а против сборной Марокко легче играть точно не будет. В случае победы в предстоящей встрече европейцы гарантируют себе выход в плей-офф и третий матч будет просто формальностью, а также возможностью дать отдохнуть некоторым ключевым игрокам.
23 ноября сборная Бельгии обыграла Канаду (1:0), а 18 числа в товарищеском матче неожиданно уступила Египту (1:2).
Марокко
Марокко неплохо провел первый тур и выстоял против вице-чемпионат мира, что добавляет футболистам уверенности и мотивации. Предстоящий матч команде придется провести с бронзовым призером прошлого мундиаля и в случае победы у нее будут отличные шансы пройти дальше. Поражение же практически лишит африканскую команду реальных шансов на продолжение пути в турнире в Катаре.
23 ноября сборная Марокко сыграла вничью с Хорватией (1:1) на чемпионате мира, а 17 числа крупно переиграла Грузию в товарищеском матче (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Бельгия – 1.9
- Ничья – 3.45
- Победит Марокко – 4.3
Статистика
- Бельгия проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Сборная Марокко забивала в семи из десяти последних поединков
- Бельгия выиграла два из трех последних поединков с Марокко
- Два последних поединка между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Обе команды не будет рисковать, а матч вероятнее всего не будет нести в себе больших скоростей. Прогнозируем, что сборные поделят очки в этом противостоянии.