Хорватия — Канада : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Хорватия — Канада, который состоится 26 ноября 2022 года

Хорватия

Сборная Хорватии уже потеряла очки в первом матче и в поединке с предполагаемым аутсайдером будет нуждаться исключительно в победе. Однако не стоит недооценивать канадских футболистов, которые очень неплохо выглядели в первом туре и только невезение не позволило им набрать очки с одним из фаворитов группы. Матч обещает быть интересным и несет в себе важное турнирное значение.

23 ноября сборная Хорватии не смогла переиграть Марокко (0:0), а 16 числа в товарищеской встрече переиграла Саудовскую Аравию (1:0).

Канада

Канада очень резво начала матч первого тура и даже не смогла реализовать пенальти. Итогом стало обидное минимальное поражение, которое усложнило шансы команды на выход в плей-офф. Теперь Альфонсо Дейвису и компании необходимо во чтобы то ни стало брать очки с серебряным призером ЧМ 2018, а лучше и вовсе выигрывать. Матч не лишен турнирной интриги и обещает быть интересным для любителей футбола из всех уголков земного шара.

23 ноября сборная Канады минимально уступила Бельгии (0:1), а в товарищеской встрече 17 числа обыграла Японию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 2.05

Ничья – 3.5

Победит Канада – 3.7

Статистика

Хорватия уступила только в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

Сборная Канады забивала в шести матчах из десяти последних

Семь из десяти последних матчей Хорватии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Хорватия и Канада никогда не встречались между собой

Прогноз

Сделать ставку на Хорватию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. У европейской сборной возрастной состав, но опытный. Предполагаем, что это поможет одержать важную победу в этой встрече и набрать три очка.