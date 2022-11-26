Испания – Германия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Испания – Германия, который состоится 27 ноября 2022 года

Испания

Сборная Испании в своем обновленном составе не заметила соперника в первом туре группового этапа и теперь ее ждет более сложный и принципиальный соперник. В активе испанцев уже есть три набранных пункта, и победа над Германией гарантирует им место в плей-офф. Однако такой расклад лишает этого места немцев, поэтому встреча будет боевой и интересной, ведь на кону стоит очень многое.

23 ноября сборная Испании разгромила Коста-Рику (7:0), а 17 числа в товарищеском матче обыграла Иорданию (3:1).

Германия

Германия уже в первом туре успела создать себе проблемы в матче, который была обязана выигрывать. Теперь в активе сборной остается ноль набранных баллов и матч с Испанией становится ключевым для подопечных Ханси Флика. Только победа сможет восстановить коллектив и в примерно равных позициях позволить готовиться к решающему третьему туру. Германии отступать уже некуда, что добавляет интриги в центральный матч дня.

23 ноября Германия уступила на чемпионате мира Японии (1:2), а 16 числа в товарищеском матче с трудом выиграла у Омана (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 2.35

Ничья – 3.6

Победит Германия – 2.9

Статистика

Сборная Испании выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних поединков Германии завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Германия выиграла только один поединок у Испании из семи за последнее время

Прогноз

Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Испания в последних матчах выглядит гораздо увереннее немецкой сборной и наверняка сможет одержать над ней победу в 1-2 мяча.