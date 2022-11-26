Испания – Германия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Испания – Германия, который состоится 27 ноября 2022 года
Испания
Сборная Испании в своем обновленном составе не заметила соперника в первом туре группового этапа и теперь ее ждет более сложный и принципиальный соперник. В активе испанцев уже есть три набранных пункта, и победа над Германией гарантирует им место в плей-офф. Однако такой расклад лишает этого места немцев, поэтому встреча будет боевой и интересной, ведь на кону стоит очень многое.
23 ноября сборная Испании разгромила Коста-Рику (7:0), а 17 числа в товарищеском матче обыграла Иорданию (3:1).
Германия
Германия уже в первом туре успела создать себе проблемы в матче, который была обязана выигрывать. Теперь в активе сборной остается ноль набранных баллов и матч с Испанией становится ключевым для подопечных Ханси Флика. Только победа сможет восстановить коллектив и в примерно равных позициях позволить готовиться к решающему третьему туру. Германии отступать уже некуда, что добавляет интриги в центральный матч дня.
23 ноября Германия уступила на чемпионате мира Японии (1:2), а 16 числа в товарищеском матче с трудом выиграла у Омана (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Испания – 2.35
- Ничья – 3.6
- Победит Германия – 2.9
Статистика
- Сборная Испании выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних поединков Германии завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Германия выиграла только один поединок у Испании из семи за последнее время
Прогноз
Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Испания в последних матчах выглядит гораздо увереннее немецкой сборной и наверняка сможет одержать над ней победу в 1-2 мяча.