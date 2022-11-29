Австралия – Дания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Австралия – Дания, который состоится 30 ноября 2022 года

Австралия

Сборная Австралии находится на второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками за последнее время с участием «соккеруз». Новозеландцев «кенгуру-футболисты» обыграли в обеих товарищеских встречах. С большим счётом австралийская сборная проиграла французам в матче первого тура чемпионата мира по футболу.

С минимальным счётом австралийцы взяли верх над сборной Туниса.

Дания

Датчане в группе D занимают третье место после двух туров мундиаля. Освежим в памяти крайние несколько матчей «датского динамита». Вторую строчку заняли в Лиге наций «красно-белые» в своей группе. Из шести матчей сборная Дании уступила только хорватам в двух встречах. В матче первого тура чемпионата мира «алая гвардия» разошлась миром с национальной командой из Туниса.

Со счётом 1:2 «11 друзей Ольсена» проиграли французам в игре следующего тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит Австралия – 6.40

Ничья – 4.30

Победит Дания – 1.53

Победит Дания с форой -1.5 – 2.41

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Из пяти крайних встреч в одной австралийцы уступили

За тот же период в двух играх датчане проиграли

Из четырёх очных матчей команд три завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В условиях, когда сложно отдать предпочтение одной из команд, ставка на «тотал» выступает наиболее подходящим вариантом. Статистика очных встреч указывает нам, что игры сборных обычно не отличаются высокой результативностью. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов за матч. Коэффициент 1.94.