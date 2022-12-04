Марокко –Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Марокко – Испания, который состоится 06 декабря 2022 года

Марокко

Сборная Марокко стала настоящим открытием группового этапа и по праву заняла в ней первое место. Коллектив пропустил всего один мяч в последних трех турах, поэтому испанцам будет очень сложно найти ключи к обороне африканской команды. Коллектив не является фаворитом в этой паре, но вполне может замахнуться на неожиданный результат и пройти в четвертьфинал, что станет огромным достижением для страны.

01 декабря сборная Марокко выиграла важный матч у Канады (2:1), а 27 ноября переиграла команду Сербии (2:0).

Испания

За двадцать минут до конца третьего тура сборная Испании занимала только третье место и могла не выйти из группы. Тем не менее, коллектив пробился в плей-офф и теперь должен доказывать серьезность своих намерений с одной из лучших команд Африки. Матч обещает быть очень интересным и вряд ли у одной из сборных будет большое преимущество. В случае вылета для сборной Испании общий результат выступлений на чемпионате мира можно будет считать провальным.

01 декабря сборная Испании неожиданно проиграла Японии (0:2), а 27 числа команда сыграла вничью с Германией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Марокко – 6.7

Ничья – 3.8

Победит Испания – 1.63

Статистика

Сборная Марокко не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

Испания проиграла только две встречи из десяти последних

Сборная Испании выиграла два из трех поединков у Марокко

Два из трех последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Марокко, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 6.7. Взять победу африканской команды является большим риском, но мы предполагаем, что именно этот матч станет сенсацией на этой стадии турнира.