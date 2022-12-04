Португалия – Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Португалия – Швейцария, который состоится 06 декабря 2022 года
Португалия
Сборная Португалии, несмотря на поражение в последнем туре, уверенно выиграла свою группу досрочно и могла начать заранее готовиться к плей-офф. Предстоящий матч со Швейцарией будет очень сложным, ведь соперник демонстрирует качественную и четкую игру в защите, а потом атакующей линии португальцев придется поломать голову, чтобы найти подходы к оппоненту. Матч обещает быть интересным и напряженным, поэтому болельщики вряд ли останутся равнодушными.
02 декабря сборная Португалии в концовке поединка уступила Южной Корее (1:2), а 28 ноября уверенно переиграла Уругвай (2:0).
Швейцария
Сборная Швейцарии провела странные поединки в групповом турнире, но смогла набрать шесть очков и выйти в плей-офф. Команде очень тяжело дается эта стадия турнира, но сейчас их ждет знакомая Португалия, с которой они встречались несколько раз за последние годы. Проход в следующую стадию станет большим успехом, но для этого нужна безошибочная игра в обороне и хорошая реализация моментов.
02 декабря сборная Швейцарии в результативном матче одолела Сербию (3:2), а 28 ноября уступила Бразилии (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Португалия – 1.98
- Ничья – 3.35
- Победит Швейцария – 4.5
Статистика
- Сборная Португалии выиграла три из пяти последних матчей со Швейцарией при двух поражениях
- Португалия проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти матчей Швейцарии за последнее время завершились
- Два из трех последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу Португалии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Португалия является более яркой и опытной сборной, поэтому предполагаем, что в тяжелой борьбе они смогут взять верх.