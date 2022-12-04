Португалия – Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Португалия – Швейцария, который состоится 06 декабря 2022 года

Португалия

Сборная Португалии, несмотря на поражение в последнем туре, уверенно выиграла свою группу досрочно и могла начать заранее готовиться к плей-офф. Предстоящий матч со Швейцарией будет очень сложным, ведь соперник демонстрирует качественную и четкую игру в защите, а потом атакующей линии португальцев придется поломать голову, чтобы найти подходы к оппоненту. Матч обещает быть интересным и напряженным, поэтому болельщики вряд ли останутся равнодушными.

02 декабря сборная Португалии в концовке поединка уступила Южной Корее (1:2), а 28 ноября уверенно переиграла Уругвай (2:0).

Швейцария

Сборная Швейцарии провела странные поединки в групповом турнире, но смогла набрать шесть очков и выйти в плей-офф. Команде очень тяжело дается эта стадия турнира, но сейчас их ждет знакомая Португалия, с которой они встречались несколько раз за последние годы. Проход в следующую стадию станет большим успехом, но для этого нужна безошибочная игра в обороне и хорошая реализация моментов.

02 декабря сборная Швейцарии в результативном матче одолела Сербию (3:2), а 28 ноября уступила Бразилии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 1.98

Ничья – 3.35

Победит Швейцария – 4.5

Статистика

Сборная Португалии выиграла три из пяти последних матчей со Швейцарией при двух поражениях

Португалия проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти матчей Швейцарии за последнее время завершились

Два из трех последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Португалии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Португалия является более яркой и опытной сборной, поэтому предполагаем, что в тяжелой борьбе они смогут взять верх.