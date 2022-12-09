«Миллуолл» – «Уиган Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Миллуолл» – «Уиган Атлетик», который состоится 10 декабря 2022 года
«Миллуолл»
«Львы» после двадцати одного тура Чемпион Лиги находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с несколькими крайними матчами с участием «докеров», чтобы оценить степень готовности команды к игре с «Уиганом». На выезде в матче 21-го тура «Миллуолл» одержал победу над «Престоном». В товарищеской встрече «львы» сыграли вничью с командой «Брённбю».
Со счётом 3:0 «доккеры» проиграли «Сандерленду».
«Уиган Атлетик»
На двадцать втором месте чемпионата находится «Уиган». Рассмотрим несколько футбольных поединков «Латикса» за последнее время. Уже к шестнадцатой минуте матча «бело-синие» обыгрывали «Суонси» в два гола, но не удержали преимущество. Игра завершилась вничью (2:2). На выезде «Уиган» проиграл «Ковентри Сити» в позапрошлом туре чемпионата.
Уступая в один мяч после первого тайма, «Латикс» взял верх над «Блэкпулом» со счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Миллуолл» – 1.88
- Ничья – 3.40
- Победит «Уиган Атлетик» – 4.30
- Победит «Миллуолл» с форой -1.5 – 3.25
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66
Статистика
- В пяти матчах из десяти последних «львы» обыграли своих оппонентов
- Только две игры из десяти крайних завершились победами «бело-синих»
- Три из пяти очных встреч закончились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
Четыре года «Миллуолл» не выигрывает у «бело-синих». В предстоящей игре «докеры» прервут эту безвыигрышную серию. На данном этапе «Латикс» уступает своему сопернику. Наш прогноз: победа «Миллуола». Коэффициент 1.88.