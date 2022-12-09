«Миллуолл» – «Уиган Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Миллуолл» – «Уиган Атлетик», который состоится 10 декабря 2022 года

«Миллуолл»

«Львы» после двадцати одного тура Чемпион Лиги находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с несколькими крайними матчами с участием «докеров», чтобы оценить степень готовности команды к игре с «Уиганом». На выезде в матче 21-го тура «Миллуолл» одержал победу над «Престоном». В товарищеской встрече «львы» сыграли вничью с командой «Брённбю».

Со счётом 3:0 «доккеры» проиграли «Сандерленду».

«Уиган Атлетик»

На двадцать втором месте чемпионата находится «Уиган». Рассмотрим несколько футбольных поединков «Латикса» за последнее время. Уже к шестнадцатой минуте матча «бело-синие» обыгрывали «Суонси» в два гола, но не удержали преимущество. Игра завершилась вничью (2:2). На выезде «Уиган» проиграл «Ковентри Сити» в позапрошлом туре чемпионата.

Уступая в один мяч после первого тайма, «Латикс» взял верх над «Блэкпулом» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуолл» – 1.88

Ничья – 3.40

Победит «Уиган Атлетик» – 4.30

Победит «Миллуолл» с форой -1.5 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «львы» обыграли своих оппонентов

Только две игры из десяти крайних завершились победами «бело-синих»

Три из пяти очных встреч закончились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Четыре года «Миллуолл» не выигрывает у «бело-синих». В предстоящей игре «докеры» прервут эту безвыигрышную серию. На данном этапе «Латикс» уступает своему сопернику. Наш прогноз: победа «Миллуола». Коэффициент 1.88.