Четвертьфинал Аргентина — Нидерланды на ЧМ-2022: мелочи, но совсем неприятные

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вчера, 18:13

Придётся всё-таки коснуться хоть и не судейства распиаренного испанца в этом матче, а скорее числовых итогов его «щедрот» в сторону и футболистов на поле, и тем, кто сидел на скамейках.

Просто одного взгляда на разные ресурсы хватило, чтобы понять — не все решения испанского арбитра в том матче отражены в различных источниках сейчас в интернете.

Сайт IFFHS в 2 часа ночи сегодня опубликовал протокол матча. Там у Нидерландов 5 «горчичников» (Timber, Weghorst, Depay, Berghuis, Bergwijn). Но на сайте ФИФА на данное время у Нидерландов 6 игроков получили ЖК — во время пробития серии пенальти там были ещё карточки.

Отметим, что второй раз в истории мундиалей (а точнее — этого мундиаля) один игрок получил предупреждение сначала сидя на скамейке запасных по ходу матча, а потом с этим «багажом» выходит на замену.

В очень результативном матче 28 ноября Камерун — Сербия на 30 мин ЖК получил форвард африканцев Бассогог №11, сидя на скамейке. А вот на 67 мин, сразу как Камерун сравнял счёт, Бассогог вышел на поле вместо №12 Токо Экамби, и отыграл до конца матча. В двух других матчах Бассогог не играл. Этот камерунец стал первым в истории игроком, кто получил в матче ЖК , находясь в резерве, а потом вышел на поле.

Вчера вторым таким игроком стал голландец Вут Вегхорст №19. В конце первого тайма он схлопотал «горчичник», сидя на скамейке запасных. А потом стал истинным спасителем Страны тюльпанов, забив два подряд гола, выйдя на замену на 78 мин вместо Депая.

Голы классные. Вегхорст единственный игрок сборной Нидерландов на мундиалях, оформивший дубль в одном матче, выйдя на замену, да ещё и с жёлтой карточкой со скамейки.

Но был в этом матче и обратный вариант: Стивен Бергвейн (Нидерланды) отыграл первый тайм и был заменён в перерыве. Но он получил предупреждение на первой минуте овертайма, получил, находясь на скамейке запасных. Бергвейн — пионер в таком вот варианте получения карточки на чемпионате мира.

Acuna, Romero, Lisandro Martinez, Paredes, Messi, Otamendi, Montiel, Pezzella — это список из 8 игроков, получивших предупреждение у Аргентины, взятый с сайта IFFHS . Но у ФИФА список чуть больше — два тренера аргентинских получили по «горчичнику»: Вальтер Самуэль на 31 мин, а главный тренер Лионель Скалони на 90-й минуте матча. Но тренеров можно отбросить.

А вот у сборной Нидерландов на сайте ФИФА есть ещё два игрока с карточками.

За всё время проведения матчей чемпионата мира в серии послематчевых пенальти была показана всего лишь одна жёлтая карточка. Показана она была аргентинскому вратарю Карлосу Роа перед третьим ударом англичан (хотя в протоколах почему-то указана 110-я минута).

Так вот вчерашний матч Аргентина — Нидерланды побил все рекорды. В серии пенальти испанский арбитр вынужден был показать ещё одну жёлтую карточку голландцу Ноа Лангу, вышедшему на 113-й мин вместо Гакпо.

А чуть раньше рефери показал и красную карточку в том матче. Дензел Дюмфрис в центральном круге активно давил на психику всех уходивших бить пенальти аргентинцев. Сначала испанский арбитр показал ему желтую, но голландец не унимался — появилась вторая жёлтая, а за ней и красная.

На сайте ФИФА всё это есть.

А вот и подборка фото из центра поля во время серии пенальти:

Но всех этих карточек нет на других источниках. Или есть 16 жёлтых — с учётом тренеров и во время серии, но нет красной. Понятно, что при двух жёлтых, превратившихся в красную, сейчас те 2 жёлтые не учитываются, а удаление называется непрямым (3 штрафных балла в таблице Fair Play).

Всё это странно, такой разнобой с карточками. И виновата в этом сама ФИФА . Ещё в прошлом году они уточнили, что серии пенальти не входят в игровое время, и карточки во время этой серии будут учитываться отдельно. Слишком уж много стало отдельных списков — и для тренеров (ассистентов), теперь для серий пенальти. Реформаторский зуд вот уже скоро полвека не даёт ФИФА жить спокойно, по одним каким-то всем понятным правилам.

Кстати, у аргентинцев Монтиэль и Акунья имеют теперь по 2 предупреждения перед полуфиналом. Но ведь было обещано, что после четвертьфиналов такие карточки сгорают. Посмотрим.

Но в протоколах теперь полная чехарда, кто в лес, кто куда.