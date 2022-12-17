«Норвич» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1671233137

сегодня, 02:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Норвич» – «Блэкберн», который состоится 17 декабря 2022 года

«Норвич»

«Канарейкам» из Норвича не хватает на текущий момент всего лишь девяти очков, чтобы догнать «Бёрнли». Посмотрим, сумеют ли «жёлто-зелёные» сократить разрыв после 23-го тура чемпионата. Предлагаем ознакомиться с результатами последних футбольных встреч с участием «Норвича». Нулевую ничью «канарейки» раскатали с КПР . «Ротерхэм» был обыгран с разницей в один гол. Команде «Мидлсбро» в позапрошлом туре «жёлто-зелёные» уступили.

С минимальным счётом в гостях «Норвич Сити» взял верх над «Суонси».

«Блэкберн»

«Блэкберн Роверс» входит в тройку лучших команд Чемпионшипа после двадцати двух туров. На одно очко опережает команда из Блэкберна «канареек». Предлагаем вспомнить успехи «бродяг» в нескольких футбольных поединках за последнее время. В матче 21-го тура Чемпион Лиги состоялось дерби Восточного Ланкашира, в котором схлестнулись два принципиальных соперника. «Бёрнли» принимал «риверсайдцев» на своём поле. Гости потерпели поражение с большим счётом. В товарищеских матчах «Блэкберн» оказался сильнее «Хартса» и «Аякса».

На прошлых выходных «сине-белые» дома со счётом 1:4 проиграли «Престону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 1.81

Ничья – 3.65

Победит «Блэкберн» – 4.40

Победит «Норвич» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Одно поражение потерпели «канарейки» в пяти крайних матчах

За тот же период «бродяги» проиграли своим оппонентам в двух играх

В четырёх личных встречах из пяти за последнее время был зафиксирован следующий исход: «обе забьют — да».

Прогноз

«Норвич» на своём поле не уступает «Блэкберну» на протяжении достаточно длительного времени. После поражения от «Престона» в прошлом туре «бродяги» не смогут на выезде забрать очки у «канареек». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.81 на победу «Блэкберна».