«Арнедо» — «Осасуна» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Арнедо» — «Осасуна», который состоится 21 декабря 2022 года

«Арнедо»

«Арнедо» представляет третью лигу Испании и также не показывает там хороших результатов. Коллектив идет с набранными 13 очками на предпоследнем месте в турнирной таблице, однако у него получается продолжать участие в кубке Испании. В матче с абсолютным фаворитом и представителем Ла Лиги, хозяева постараются выступить достойно и даже в случае поражения, вряд ли кто-то сможет их объявить в желании бороться.

17 декабря «Арнедо» проиграл крупно «Таразоне» (0:4), а 11 декабря уступил и «Исарре» (1:4). Оба матча прошли в рамках чемпионата.

«Осасуна»

«Осасуна» только в прошлом туре Ла Лиги прервала свою серию без поражений и достаточно уверенно выступает в последних турах. Для коллектива очень важно хорошо выступить и в кубке страны, тем более нынешний соперник гораздо ниже классом. Тем не менее, гостям важно серьезно отнестись к «Арнедо» и с первых минут добиться преимущества. Матч обещает быть интересным для большинства любителей испанского футбола.

14 декабря «Осасуна» сыграла вничью в товарищеской встрече с «Жироной» (1:1), а 13 числа крупно переиграла «Брест» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арнедо» – 19

Ничья – 6.3

Победит «Осасуна» – 1.15

Статистика

«Арнедо» уступил в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

«Осасуна» проиграла лишь в двух выездных поединках из десяти за последнее время

Пять из шести последних матчей «Осасуны» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Осасуны» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Между командами большая разница в классе и представитель Ла Лиги выглядит гораздо стабильнее соперника. Предполагаем, что у гостей не будет проблем с результатом.