«Арсенал» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Вест Хэм», который состоится 26 декабря 2022 года

«Арсенал»

«Канониры» на текущий момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Освежим в памяти несколько крайних матчей с участием лондонской команды. «Красно-белые» перед игрой с «молотобойцами» провели четыре товарищеских матча. «Шершням» из Уотфорда «Арсенал» проиграл с разницей в пару мячей. Всухую, трижды поразив ворота соперника, «канониры» одержали победу над французским «Лионом». В товарищеском матче с «Миланом» команда из Лондона оказалась сильнее.

«Ювентусу» со счётом 0:2 «Арсенал» уступил 17 декабря.

«Вест Хэм»

«Железные» в Премьер-лиге занимают шестнадцатое место. Предлагаем вспомнить результаты футбольных поединков «Вест Хэма» за последнее время. В 16-ом туре чемпионата «молотобойцы» дома проиграли «Лестеру». В трёх товарищеских встречах, которые команда провела до 17-го тура Премьер-лиги, «железные» не потерпели ни одного поражения от своих соперников. Пропустив первым, «Вест Хэм» взял верх над футбольным клубом «Кембридж Юнайтед». «Удинезе» также был обыгран «молотобойцами» с разницей в пару мячей.

С «дачниками» из Фулема «железные» разошлись миром (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.51

Ничья – 4.30

Победит «Вест Хэм» – 6.00

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.32

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Три очные встречи из пяти завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»

В трёх играх из пяти за последнее время «канониры» одержали поражение

За аналогичный период «молотобойцы» выиграли в двух матчах.

Прогноз

Достаточно длительное время «канониры» обыгрывают на своём поле «железных». На победу «Арсенала» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51. Данный исход встречи представляется наиболее вероятным.