Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Арсенал» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:47
«Арсенал» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Вест Хэм», который состоится 26 декабря 2022 года

«Арсенал»

«Канониры» на текущий момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Освежим в памяти несколько крайних матчей с участием лондонской команды. «Красно-белые» перед игрой с «молотобойцами» провели четыре товарищеских матча. «Шершням» из Уотфорда «Арсенал» проиграл с разницей в пару мячей. Всухую, трижды поразив ворота соперника, «канониры» одержали победу над французским «Лионом». В товарищеском матче с «Миланом» команда из Лондона оказалась сильнее.

«Ювентусу» со счётом 0:2 «Арсенал» уступил 17 декабря.

«Вест Хэм»

«Железные» в Премьер-лиге занимают шестнадцатое место. Предлагаем вспомнить результаты футбольных поединков «Вест Хэма» за последнее время. В 16-ом туре чемпионата «молотобойцы» дома проиграли «Лестеру». В трёх товарищеских встречах, которые команда провела до 17-го тура Премьер-лиги, «железные» не потерпели ни одного поражения от своих соперников. Пропустив первым, «Вест Хэм» взял верх над футбольным клубом «Кембридж Юнайтед». «Удинезе» также был обыгран «молотобойцами» с разницей в пару мячей.

С «дачниками» из Фулема «железные» разошлись миром (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 1.51
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Вест Хэм» – 6.00
  • Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.32
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

  • Три очные встречи из пяти завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»
  • В трёх играх из пяти за последнее время «канониры» одержали поражение
  • За аналогичный период «молотобойцы» выиграли в двух матчах.

Прогноз

Достаточно длительное время «канониры» обыгрывают на своём поле «железных». На победу «Арсенала» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51. Данный исход встречи представляется наиболее вероятным.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк арсенал
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 05:28
По факту Арсенал фаворит и должен брать три очка
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 