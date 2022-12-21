«Челси» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Борнмут», который состоится 27 декабря 2022 года

«Челси»

«Синие» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «пенсионеров». На своём поле «Челси» с минимальным счётом уступил «Арсеналу» в матче 15-го тура Премьер-лиги. В 1/16 Кубка английской лиги «синие» проиграли «небесно-голубым» из Манчестера. «Сороки» над «пенсионерами» одержали победу в матче прошлого тура.

В товарищеском матче со счётом 0:1 «Челси» уступил «Астон Вилле».

«Борнмут»

«Борнмут» на данный момент в Премьер-лиге занимает четырнадцатое место. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Боском» за последнее время. В напряжённой борьбе команда из Борнмута с разницей в один гол проиграла «Лидсу» в 15-ом туре. С большим счётом «вишни» взяли верх над «Эвертоном» в 1/16 Кубка английской лиги. В прошлом туре всухую, поразив трижды ворота соперника, «Борнмут» одержал победу над «Эвертоном».

В 1/8 Кубка английской лиги «вишни» со счётом 0:1 уступили «сорокам» из Ньюкасла.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.32

Ничья – 5.20

Победит «Борнмут» – 8.80

Победит «Челси» с форой -1.5 – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время

В четырёх крайних матчах «синие» потерпели поражения

За тот же период «вишни» проиграли в трёх матчах.

Прогноз

После перерыва в Премьер-лиге вполне возможны неожиданные результаты. «Челси» в последнее время демонстрирует слабую игру. На победу «Борнмута» компания Pinnacle предлагает коэффициент 8.80.