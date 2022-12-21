«Челси» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Борнмут», который состоится 27 декабря 2022 года
«Челси»
«Синие» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «пенсионеров». На своём поле «Челси» с минимальным счётом уступил «Арсеналу» в матче 15-го тура Премьер-лиги. В 1/16 Кубка английской лиги «синие» проиграли «небесно-голубым» из Манчестера. «Сороки» над «пенсионерами» одержали победу в матче прошлого тура.
В товарищеском матче со счётом 0:1 «Челси» уступил «Астон Вилле».
«Борнмут»
«Борнмут» на данный момент в Премьер-лиге занимает четырнадцатое место. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Боском» за последнее время. В напряжённой борьбе команда из Борнмута с разницей в один гол проиграла «Лидсу» в 15-ом туре. С большим счётом «вишни» взяли верх над «Эвертоном» в 1/16 Кубка английской лиги. В прошлом туре всухую, поразив трижды ворота соперника, «Борнмут» одержал победу над «Эвертоном».
В 1/8 Кубка английской лиги «вишни» со счётом 0:1 уступили «сорокам» из Ньюкасла.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.32
- Ничья – 5.20
- Победит «Борнмут» – 8.80
- Победит «Челси» с форой -1.5 – 1.89
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время
- В четырёх крайних матчах «синие» потерпели поражения
- За тот же период «вишни» проиграли в трёх матчах.
Прогноз
После перерыва в Премьер-лиге вполне возможны неожиданные результаты. «Челси» в последнее время демонстрирует слабую игру. На победу «Борнмута» компания Pinnacle предлагает коэффициент 8.80.