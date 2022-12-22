«Бетис» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1671661141

сегодня, 01:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Бетис» – «Атлетик», который состоится 29 декабря 2022 года

«Бетис»

«Реал Бетис» после четырнадцати туров чемпионата занимает шестое место. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «бетикос». Из пяти товарищеских матчей, которые команда провела за время перерыва в Ла Лиге, в трёх «зелёно-белые» проиграли своим оппонентам. Всухую с большим счётом «Бетис» проиграл «Валенсии» и «Ривер Плейту». С минимальным счётом «бетикос» уступил чилийскому клубу «Коло Коло». Над « МЮ » команда из Севильи одержала победу.

Миром разошлись «зелёно-белые» с миланским «Интером» (1:1).

«Атлетик»

«Атлетик» из Бильбао на данный момент входит в четвёрку лучших команд чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами последних футбольных поединков «басков». Выигрышная серия «львов» длится семь матчей подряд. Четыре товарищеских встречи провели «красно-белые» до матча 15-го тура Ла Лиги. С одинаковым счётом 2:0 «Атлетик» одержал победу над футбольными клубами «Вальядолид» и «Гвадалахара». «Баски» с большим счётом обыграли команду «Бургос». Гол Уильямса под конец поединка принёс победу «львам» над «Удинезе».

Со счётом 1:0 «Атлетик» Бильбао обыграл в 1/32 Кубка Испании команду «Сестао».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 2.70

Ничья – 3.25

Победит «Атлетик» – 2.55

Победит «Атлетик» с форой -1.5 – 4.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Из десяти крайних матчей в четырёх «бетикосы» выиграли у своих оппонентов

В восьми играх из десяти за последнее время «львы» взяли верх над своими соперниками

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Баски» находятся на данном этапе в отличной форме. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.55 на победу «Атлетик» Бильбао. «Зелёно-белым» вряд ли помогут даже родные стены.