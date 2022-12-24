«Сандерленд» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Сандерленд» – «Блэкберн», который состоится 26 декабря 2022 года

«Сандерленд»

«Чёрные коты» из Сандерленда на текущий момент занимают тринадцатое место в Чемпионшипе. Предлагаем ознакомиться с несколькими матчами команды за последнее время. С минимальным счётом в товарищеской встрече «Сандерленд» взял верх над командой «Аль-Шабаб» из ОАЭ . Всухую с большим счётом «Макем» обыграл дома «львов». «Миллуолл» пропустил от «чёрных котов» три мяча. С разницей в один мяч на своём поле «Сандерленд» уступил «Вест Бромвичу».

В 23-ом туре «чёрные коты» сыграли вничью с командой «Халл».

«Блэкберн»

«Блэкберн» после двадцати туров находится на третьей строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Вспомним результаты футбольных поединков с участием «бродяг» за последнее время. Дома с разгромным счётом «сине-белые» проиграли «Престону» в матче 22-го тура чемпионата. На выезде в Норвиче «риверсайдцев» принимали местные «канарейки». «Блэкберн», не пропустив ни одного гола, одержал победу над командой «Норвич Сити».

В 1/8 Кубка английской лиги «бродяги» со счётом 1:4 проиграли «лесникам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандерленд» – 2.34

Ничья – 3.25

Победит «Блэкберн» – 3.10

Победит «Сандерленд» с форой -1.5 – 4.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время

Одно поражение потерпели «чёрные коты» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «риверсайдцы» проиграли в двух играх.

Прогноз

«Блэкберн» после двадцати трёх туров чемпионата ещё ни разу не играл со своими оппонентами вничью. В предстоящем матче данный исход кажется наиболее вероятным. «Чёрные коты» не выиграют «риверсайдцев», но и не уступят им. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничью.