«Кадис» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 04:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Альмерия», который состоится 30 декабря 2022 года

«Кадис»

Предпоследнее место занимает в турнирной таблице Примеры «жёлтая подлодка». Ознакомимся с успехами команды за последнее время. «Кадис» перед футбольным поединком с «Альмерией» провёл четыре товарищеских встречи. Только в одной из них футбольный клуб из Кадикса уступил своему оппоненту. «Нулёвку» раскатала «жёлтая подлодка» с «Хересом». « МЮ » был обыгран с разницей в пару мячей. В напряжённой борьбе «волкам» из Вулверхэмптона «Кадис» проиграл.

Со счётом 3:0 «жёлтая подлодка» взяла верх над итальянской «Ромой».

«Альмерия»

«Красно-белые» находятся на четырнадцатом месте в чемпионате Испании. Четыре товарищеских матча провела команда перед игрой 15-го тура с «Кадисом». С минимальным счётом «Альмерия» уступила австрийскому «Штурму». Над «Хартсом» из Шотландии «красно-белые» одержали победу, забив единственный гол в середине первого тайма. Ничейным исходом завершилась игра с «Торино».

«Лацио» был обыгран со счётом 2:0 «Альмерией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 2.35

Ничья – 3.15

Победит «Альмерия» – 3.25

Победит «Кадис» с форой -1.5 – 4.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи подряд

Из десяти матчей в трёх «жёлтая подлодка» выиграла своих соперников

За тот же период «красно-белые» в пяти поединках одержали победы.

Прогноз

«Кадис» не без труда сумеет обыграть на своём поле «Альмерию». В товарищеских матчах «жёлтая подлодка» проявила себя с лучшей стороны. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.35 на победу «Кадиса».