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«Кадис» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 04:20
«Кадис» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Альмерия», который состоится 30 декабря 2022 года

«Кадис»

Предпоследнее место занимает в турнирной таблице Примеры «жёлтая подлодка». Ознакомимся с успехами команды за последнее время. «Кадис» перед футбольным поединком с «Альмерией» провёл четыре товарищеских встречи. Только в одной из них футбольный клуб из Кадикса уступил своему оппоненту. «Нулёвку» раскатала «жёлтая подлодка» с «Хересом». «МЮ» был обыгран с разницей в пару мячей. В напряжённой борьбе «волкам» из Вулверхэмптона «Кадис» проиграл.

Со счётом 3:0 «жёлтая подлодка» взяла верх над итальянской «Ромой».

«Альмерия»

«Красно-белые» находятся на четырнадцатом месте в чемпионате Испании. Четыре товарищеских матча провела команда перед игрой 15-го тура с «Кадисом». С минимальным счётом «Альмерия» уступила австрийскому «Штурму». Над «Хартсом» из Шотландии «красно-белые» одержали победу, забив единственный гол в середине первого тайма. Ничейным исходом завершилась игра с «Торино».

«Лацио» был обыгран со счётом 2:0 «Альмерией».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кадис» – 2.35
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Альмерия» – 3.25
  • Победит «Кадис» с форой -1.5 – 4.25
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

  • Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи подряд
  • Из десяти матчей в трёх «жёлтая подлодка» выиграла своих соперников
  • За тот же период «красно-белые» в пяти поединках одержали победы.

Прогноз

«Кадис» не без труда сумеет обыграть на своём поле «Альмерию». В товарищеских матчах «жёлтая подлодка» проявила себя с лучшей стороны. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.35 на победу «Кадиса».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: Кадис
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 08:34
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
Любoмир
Любoмир
вчера в 08:23
Игра на три результата.... но думаю что ничейку сгоняют
Гость
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