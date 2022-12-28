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«Ковентри» – «Кардифф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 06:26
«Ковентри» – «Кардифф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Ковентри» – «Кардифф», который состоится 29 декабря 2022 года

«Ковентри»

После двадцати трёх матчей сезона «небесно-голубые» занимают двенадцатое место в Чемпионшипе. Предлагаем вспомнить успехи команды за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Ковентри Сити» уступил «Редингу» в матче 22-го тура чемпионата. Выигрывая в три гола, «небесно-голубые» не удержали преимущество в матче с командой «Суонси». Игра завершилась со счётом 3:3. «Ковентри» с минимальным счётом дома одержал победу над «Вест Бромвичем».

В 24-ом туре Чемпион Лиги «клинкам» из Шеффилда со счётом 1:3 «небесно-голубые» уступили.

«Кардифф»

«Кардифф» на текущий момент занимает двадцатую строчку турнирной таблицы Чемпион Лиги. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «лазурных птиц». «Вилланов» команда из Кардиффа обыграла в товарищеской встрече. Со «Сток Сити» игра завершилась ничейным исходом. В позапрошлом туре «синие» сыграли вничью с «Блэкпулом».

«Нулёвку» раскатал «Кардифф» с КПР 26 декабря.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ковентри» – 2.10
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Кардифф» – 3.45
  • Победит «Ковентри» с форой -1.5 – 3.70
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

  • Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти крайних
  • «Ковентри» в двух матчах из пяти обыграл своих соперников
  • За тот же период «Кардифф» выиграл в одной встрече.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущего поединка доверимся статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68 на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Ковентри
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 08:37
Игра равных команд... возможен ничейный результат
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