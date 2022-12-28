«Ковентри» – «Кардифф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Ковентри» – «Кардифф», который состоится 29 декабря 2022 года

«Ковентри»

После двадцати трёх матчей сезона «небесно-голубые» занимают двенадцатое место в Чемпионшипе. Предлагаем вспомнить успехи команды за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Ковентри Сити» уступил «Редингу» в матче 22-го тура чемпионата. Выигрывая в три гола, «небесно-голубые» не удержали преимущество в матче с командой «Суонси». Игра завершилась со счётом 3:3. «Ковентри» с минимальным счётом дома одержал победу над «Вест Бромвичем».

В 24-ом туре Чемпион Лиги «клинкам» из Шеффилда со счётом 1:3 «небесно-голубые» уступили.

«Кардифф»

«Кардифф» на текущий момент занимает двадцатую строчку турнирной таблицы Чемпион Лиги. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «лазурных птиц». «Вилланов» команда из Кардиффа обыграла в товарищеской встрече. Со «Сток Сити» игра завершилась ничейным исходом. В позапрошлом туре «синие» сыграли вничью с «Блэкпулом».

«Нулёвку» раскатал «Кардифф» с КПР 26 декабря.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ковентри» – 2.10

Ничья – 3.40

Победит «Кардифф» – 3.45

Победит «Ковентри» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти крайних

«Ковентри» в двух матчах из пяти обыграл своих соперников

За тот же период «Кардифф» выиграл в одной встрече.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущего поединка доверимся статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68 на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру».