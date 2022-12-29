«Блэкпул» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 05:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Блэкпул» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 29 декабря 2022 года

«Блэкпул»

«Приморцы» на данный момент находятся на двадцать второй строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей с участием «оранжевых». Семь игр подряд команда не выигрывает своих оппонентов. «Нулевую» ничью раскатал «Блэкпул» с «Бирмингемом» в матче 22-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась встреча с командой «Кардифф».

26 декабря «мандарины» разошлись миром с «Халлом» (1:1).

«Шеффилд Юнайтед»

Команда из Шеффилда занимает второе место в Чемпионшипе, уступая три очка «Бёрнли». Ознакомимся с результатами футбольных поединков «клинков». Четыре матча подряд «красно-белые» выигрывают своих соперников. С минимальным счётом «Юнайтед» одержал победу над «Кардиффом» и «Хаддерсфилдом». На выезде с разницей в один гол «клинки» обыграли команду «Уиган».

Со счётом 3:1 «клинки» взяли верх над «Ковентри» в прошлом туре Чемпион Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкпул» – 4.40

Ничья – 3.75

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 1.79

Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87

Статистика

Ничейным исходом завершились три очные встречи из пяти крайних

Ни в одном матче из пяти последних «приморцы» не выиграли

«Шеффилд» за тот же период обыграл своих оппонентов в четырёх поединках.

Прогноз

«Клинки» отстают от «Бёрнли» на три очка, как мы упомянули ранее. В предстоящем футбольном поединке у гостей будет возможность набрать недостающие очки. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.79 на победу «Шеффилда».