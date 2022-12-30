ЧМ-2022: исторические экскурсы с элементами совсем неофициальной статистики

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вчера, 17:11

Завершён 22 турнир Кубка мира по футболу. С точки зрения обычной и привычной статистики на прошедшем турнире было много новаций для статистиков. Ещё не всё понятно, как это учитывать и стоит ли учитывать вообще — это, в частности, относится к карточкам от арбитров, показанных членам тренерского штаба. Добавились и другие нюансы, всё это требует корректировки алгоритмов подсчёта, с прицелом на будущее.

Но какие-то данные уже обработаны и их можно обнародовать. Тем паче, что ФИФА сводные данные по всем турнирам публикует редко. А и в них бывают интересные цифири. Но чаще всего у ФИФА нет таких данных в их итоговых отчётах по турниру. Поэтому многое из ниже сказанного будет не из источников ФИФА .

Самые большие цифры в футбольной статистике

Про деньги вообще даже не заикаемся, нас интересуют только данные из протоколов матчей турниров Кубка мира.

Самыми большими числами в футбольной статистике являются, конечно, данные о зрителях.

На всех 64 матчах в Катаре побывало официально 3 млн 403 тыс. 992 человека — это достаточно высокий показатель, на 370 тысяч больше, чем на чемпионате мира в России. Но до показателей Бразилии в 2014 г. не дотянули совсем чуть-чуть, тысяч 27. Была бы ещё одна арена в Катаре на 60 тысяч, то бразильскую посещаемость 2014 года могли бы и перекрыть.

Но вот рекорд ЧМ -94 в 3 млн 587 тыс. 538 человек устоял бы, да ведь и установлен он был за 52 матча, а не как нынче в 64.

Но один бразильский рекорд был все-таки перекрыт. Сборная Бразилии сыграла на всех мундиалях 114 матчей, их игру посмотрели непосредственно на стадионах мира в этих матчах уже более 6 миллионов зрителей. Это единственная команда в истории чемпионатов мира с такой зрительской аудиторией. Сборная Германии сыграла также немало матчей — 112, но по зрителям они почти на полмиллиона отстали от бразильцев.

Ещё один своеобразный «рекорд» по зрительской аудитории был зафиксирован в Катаре. Если помните, то в первых матчах ФИФА давала посещаемость, которая превышала ранее указанную вместимость арен, округлённую. Статистики забеспокоились, пришлось организаторам дать уточнения по каждой арене с указанием не округлённых, а вполне точных чисел по вместимости. Бдительные статистики успокоились. Но всё-таки один матч так и остался «белой вороной»: количество зрителей на матче Англия — Иран на 477 человек превышает реальную вместимость. Так что Халифа Интернешнл стадиум оказался «резиновым».

В истории чемпионатов мира числится похожий факт на ЧМ -90. В матче в группе между Англией и Нидерландами (0:0) в Кальяри официально зафиксировано на 29 зрителей больше, чем официальная вместимость арены Сант’Элиа.

Ещё несколько больших чисел

В финале предыдущего чемпионата мира в Москве в Лужниках был сыгран ровно 900-й матч в истории мундиалей.

Между прочим, среди подобных юбилейных матчей значится и ещё один финальный матч. В 1966 г. финальная игра Англия — Германия стала 200-й в истории турниров Кубка мира. Заметьте, что оба указанных матча завершились со счётом 4:2, в обеих встречах играли в экстра-тайме.

По итогам ЧМ -2022 сыграно теперь 964 матча. На следующем турнире в любом случае, при любой системе розыгрыша, будет сыгран 1000-й матч. Понятно, что тот матч состоится задолго до финала и вообще до матчей плей-офф.

В 964 состоявшихся матчах на 22 турнирах было задействовано 6566 футболистов из 80 команд. Всего один игрок в истории мундиалей в одном матче побывал сначала в роли полевого игрока, а потом встал в ворота вместо травмированного голкипера. Речь о первом чемпионате мира, о самом первом матче в истории (считающимся матчем открытия) Франция — Мексика. На 24 мин у европейцев полузащитник Огюст Шантрель встал в рамку вместо выбывшего кипера Алексиса Тепо — и пропустил всего один мяч. Зато партнёры забили 4, в том числе и самый первый гол в истории мундиалей, автором которого стал Люсьен Лоран.

На турнире в Катаре в заявках команд было рекордное количество футболистов — 831. Только у сборной Ирана в заявке было 25, а не 26 игроков, как у всех остальных команд.

Не все игроки из заявок сыграли на ЧМ -2022, тренеры задействовали 680 футболистов, в том числе 41 вратаря. По вратарям получился повтор показателя ЧМ -2018. А вот на ЧМ -2014 было задействовано 43 вратаря, при 23 игроках в целом в заявке.

Только Бразилия задействовала всех 26 игроков в матчах турнира, выпустив третьего вратаря на 10 минут в матче с Южной Кореей.

На турнире в Катаре из 680 сыгравших футболистов был 181 человек (~27%), игравших на предыдущем чемпионате мира. Это наибольший абсолютный показатель, но вот по относительным данным (в процентах) на турнире 2014 года было больше таких игроков: 175 из 609 (~29%). Зато в Катаре резко возросло число игроков, игравших на чемпионатах мира, проводившихся 12 и более лет назад — 23 таких игрока (на ЧМ -2018 таких было 15, а в 2014 — 11 человек).

Рекорды и юбилеи

Из 22 решающих матчей всех прошедших мундиалей ровно в половине соперничали команды двух континентов — Южной Америки и Европы.

Первый подобный финал состоялся в 1958 году, одиннадцатый подобный матч был сыгран 18 декабря 2022 года. Во второй раз в подобных финалах за 120 минут сыграли вничью. Но если в 1994 г. голов не было за эти 120 минут, то на ЧМ -2022 было забито целых 6. Рекорд результативности межконтинентальных финалов (да, впрочем, всех проведённых финалов или решающих матчей) был зафиксирован в 1958 г. — 7 голов, рекорд не побит и до сих пор.

Сборная Франции — единственная команда, забивавшая в межконтинентальных финалах 3 гола в ворота южноамериканских сборных. В 1998 г. 3 безответных гола влетели в ворота бразильцев. На сей раз Мбаппе трижды заставил капитулировать аргентинского вратаря.

Килиан Мбаппе (Франция) стал автором юбилейного гола, забитого во всех финальных матчах мундиалей. Таких матчей сыграно 21. И юбилейный 80-й гол Мбаппе однозначно забил с пенальти в любом случае. Если не считать за финальный матч игру Бразилия — Уругвай на ЧМ -50 (а это и не был финал по регламенту), то третий гол Мбаппе в финале ЧМ -2022 окажется 80-м. Если всё-таки учитывать и тот матч 1950 г. и назвать все 22 игры решающими — то 80-м голом в таких играх окажется его первый гол в финале, также забитый с пенальти в ворота Аргентины.

Всего же на чемпионатах мира команды Европы и Южной Америки встречались уже 244 раза. Перевес в пользу южноамериканцев увеличился до 8 побед в этом противостоянии (98 против 90). Финал ЧМ -2022 оказался 56-м ничейным результатом в таких матчах (серии пенальти не учитываем).

Килиан Мбаппе стал единственным в истории чемпионатов мира футболистом, который пробивал дважды пенальти в ходе матча и затем ещё один раз бил с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти. Все 3 удара он реализовал безупречно. Вообще за 120 минут Мбаппе нанёс 3 акцентированных удара в створ ворот сборной Аргентины — и все 3 удара реализованы. С учётом забитого пенальти в серии Мбаппе из 4 ударов в ворота Мартинеса, признанного лучшим голкипером турнира, реализовал все 4. Такой эффективности не было даже у Джефри Хёрста (Англия), также оформившего в финале ЧМ -66 хет-трик. Хёрст нанёс больше 3 ударов по воротам голкипера сборной Германии за 120 минут финала. Да и португалец Эйсебио в четвертьфинале против КНДР на том же ЧМ -66 забил 4 гола, при большем количестве ударов в створ.

Ветеранский напор

Лука Модрич (Хорватия) стал первым в истории чемпионатов мира игроком старше 37 лет, выходившим в стартовом составе всех 7 матчей одного турнира. Правда, тут же надо сказать, что речь только о полевых игроках.

Вратарь сборной Италии на ЧМ -82 Дино Дзофф сыграл во всех 7 матчах на турнире в возрасте 40 лет и стал чемпионом мира. Англичанин Питер Шилтон на ЧМ -90 также в возрасте 40 лет сыграл без замен во всех 7 матчах на турнире, в том числе и в игре за 3-е место.

Среди тех полевых игроков, кто сыграл в максимально возможном количестве матчей на отдельно взятом турнире Кубка мира, старше 37 лет до сих пор был только бразилец Нилтон Сантос. За полмесяца до начала ЧМ -62 ему исполнилось 37, он сыграл во всех 6 матчах и стал 2-кратным чемпионом мира. Было бы 7 матчей по регламенту — Нилтон Сантос играл бы в любом случае. На ЧМ -62 Бразилия одним составом сыграла все матчи. И если бы не травма Пеле во второй игре — то не 12 игроков, а только 11 были бы задействованы у бразильцев на турнире.

Из 249 футболистов, сыгравших на чемпионате мира 1962 года, всего 5 человек были старше 35 лет (2%). Из этих пятерых только Нилтон Сантос сыграл в 6 возможных матчах.

На ЧМ -2022 из 680 сыгравших футболистов было 29 человек (4%) старше 35 лет. Трое из них вышли в стартовом составе на финальный матч — Лионель Месси, Уго Льорис и Оливьер Жиру. Это первый подобный случай в истории финалов чемпионатов мира. На ЧМ -58 в составе сборной Швеции в финальном матче играли 35-летний Нильс Лидхольм и 37-летний Гуннар Грен. Лидхольм открыл счёт в дебюте матча.

Аргентина в финалах Кубка мира

Интересную закономерность можно обнаружить для игроков сборной Аргентины на тех чемпионатах мира, где они играли в финалах. Посмотрим на средний возраст стартового состава сборной Аргентины в финальных матчах (в формате ГГ-ДДД):

ЧМ -1930 — 24-69 (24 года 69 дней);

ЧМ -1978 — 25-255;

ЧМ -1986 — 26-251;

ЧМ -1990 — 27-17;

ЧМ -2014 — 28-142;

ЧМ -2022 — 28-148.

Нынешний стартовый состав сборной Аргентины по среднему возрасту не побил ничьи рекорды в этой номинации среди победителей всех прошедших турниров. Самыми возрастными чемпионами оказались игроки сборной Бразилии на ЧМ -62, их средний возраст оказался 30 лет и 250 дней. Кроме 37-летнего Нилтона Сантоса в их составе было ещё 5 человек старше 30, а одному (Зозимо) 30 исполнилось через два дня после финала.

Но, кажется, нынешняя сборная Аргентины на турнире в Катаре установила новый мировой рекорд по разбросу среднего возраста стартового состава на мундиалях от матча к матчу на одном турнире.

Судите сами: в матче с Саудовской Аравией средний возраст игроков стартового состава Аргентины составил 30 лет и 52 дня. А вот в четвертьфинале против Нидерландов тренер выставил состав, средний возраст которого составил только 27 лет и 203 дня. Это огромная разница в среднем возрасте для одного турнира, 961 день или 2 года 7 мес и 19 дней. Вполне возможно, что в каких-то командах встречался подобный феномен: чаще всего в третьем туре группового этапа или в матчах за третье место наблюдался экспериментальный состав у тех или иных команд. Но тут первый (всегда ответственный) матч на турнире и игра в плей-офф.

Чем удивит сборная Аргентины на следующем чемпионате мира? Неужели Месси сыграет в возрасте 39 лет и перебьёт все мыслимые рекорды?

Пеле

Весь мир скорбит об уходе величайшего игрока — Пеле. В свои 17 лет он открыл миру глаза на такую игру, как футбол. В свои 29 лет он стал кумиром миллионов, заразив каждого в мире вирусом футбола. Он завоевал весь мир, когда ему не было и 30 лет.

Пеле — бессмертен. Не пытайтесь его повторить или превзойти — всё не то. Радуйтесь те, кому воочию довелось видеть игру великого футболиста — жизнь прожита не зря! Радуйтесь те, кому лишь на кадрах видеохроники доведётся увидеть игру Короля Игры! Могло ведь и ничего не сохраниться…

Те, кто видел его на поле — никогда не забудут. Тем, кто никогда не видел его в игре — поверьте, такое не в каждом столетии бывает!

Вселенская скорбь…

Покойся с миром!

Твоё место никто не займёт.