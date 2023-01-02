Нуньес шокировал фанатов «Ливерпуля». Дарвин застрял на перекрёстке Суареса-Кэрролла

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вчера, 19:36

Клопп надеется, что уругваец перестанет мазать из верных позиций.

Нуньес ближе к Холанду, чем кажется

Начнем с одного из главных парадоксов АПЛ нового сезона. Если посмотрите на графике ниже, где отражены характеристики игры Холанда и Нуньеса, то увидите, что уругваец уступает норвежцу только по самому очевидному параметру – средней результативности. Но по многим важным цифрам, отражающим участие в атаках, качество создания моментов, количество ударов за игру, форвард «Ливерпуля» оказывается лучше Холанда.

Иногда в поиске лайков фанаты перегибают с критикой своих же игроков. Нуньесу записывают в «промахи» удары выше ворот в ситуациях, где иначе пробить практически нереально. Дарвину важно успокоится. Слишком напряжен. Виноватая улыбка после промахов как поиск поддержки. При этом уругваец невероятно классно выходит на ударные позиции, по этому параметру лучше него в АПЛ сейчас только неудержимый Холанд.

Но важнее всего реализация. Нуньес, у которого в среднем по 6 ударов за полный матч (у Митровича 4.9, у Холанда – 4.6), реализовал всего-навсего 5 попыток из 52, а Эрлинг забил 21 мяч, сыграв лишь в полтора раза больше минут. И вот тут снова вспоминаем о силе социальных сетей. С их помощью создается репутация. Дарвина назвали «мазилой», ведь не реализовал 48 ударов, а на Салаха такого давления сейчас нет, хотя Мохамед промахнулся 50 раз.

Парадоксальный у «Ливерпуля» новый форвард. В плане подготовки атак к Нуньесу нет вопросов, находит свободные зоны по всему фронту, изумительно открывается, опережает защитников, видит напарников. По частоте созданных другим моментов уругваец идет наравне с Кейном. Но репутация прочно закрепляется с каждым новым матчем и очередным нереализованным моментом, как и у Холанда после забитых мячей.

Коллекционирует зрелищные промахи

Мазать можно по-разному. У Роналду и Месси всегда было много мусорных ударов издали, из неудобных позиций. Но Дарвин идет другим путем, за промахами из идеальных позиций. Против «Манчестер Сити» в проигранном матче Кубка лиги у Нуньеса четыре удара по воротам, ни одного попадания в рамку. Против «Астон Виллы» шесть ударов, четыре в створ без забитых мячей, хотя отличился даже 18-летний защитник Байчетич.

Против «Лестера» у Нуньеса семь ударов, попадание в каркас ворот, два выстрела в створ без голов. Защитник «Лис» Воут Фаэс дважды забил в свои ворота, обеспечив победу «Ливерпулю». Без двух несчастных случаев Клопп потерял бы очки, а после матча все бы давили на Нуньеса, забыв о четырех ударах Салаха или о не лучшем футболе Окслейд-Чемберлена. С другой стороны, дело не только в матчах после чемпионата мира.

У Нуньеса странная мания к ударам в дальние углы низом – он прижимает мяч к земле, а поскольку физически удар не самый мощный, то мяч мягко идет мимо. Также Дарвин спешит, когда нужно сыграть спокойнее, и на него очевидно давят предыдущие промахи. По качеству моментов в среднем за игру Холанд и Нуньес соседи – 1.11 против 0.98, но у Дарвина не 9-10 мячей, а всего лишь пять. Без его голов «Ливерпуль» потерял очки, и это фанаты тоже запомнили.

Например, мог принести победу над «Фулхэмом» — осталась ничья 2:2. Не использовал шанс против «Кристал Пэлас», это снова минус два пункта. В Лиге чемпионов тоже были промахи, которые публика запомнила. Также была красная карточка, выпадал из стартового состава, плохо сыграл в Катаре за Уругвай. Видно, что разозлился – в последних матчах за «Ливерпуль» находил моменты, но если бы Дарвин сыграл сильнее, «Ливерпуль» мог свободнее чувствовать себя в таблице, будучи третьим, а не шестым.

Клопп вспомнил старт Левандовского

Тренер прав, что «Ливерпуль» не оправдывает количество и качество оппонентов в борьбе за первую четверку. Осталось немало всего, что Юрген и футболисты могут исправить в своей команде. Поиск правильной роли не только для Нуньеса, но и для Гакпо — голландец ведь не чистый центральный форвард и не идеальный вингер, станет тактическим вызовом для Клоппа весной. Двум молодым талантам предстоит сыграть против обороны «Реала» и Куртуа.

Пока бегает в АПЛ , и среди промахов Нуньеса немало карикатурных. И одновременно уругваец играючи выходит на правильные позиции. Двенадцать лет назад у «Ливерпуля» была похожая ситуация. В команде оказались Луис Суарес и Энди Кэрролл. За англичанина заплатили заметно больше, чем за форварда «Аякса». За первые полгода уругваец забил всего четыре мяча, а англичанин два. Но только Суарес не боялся промахиваться и жить дальше.

Первый гол за «Ливерпуль» Луис забил ударом с нулевого угла. Нуньесу нужно у него поучиться. Дарвин умеет найти верную позицию, может меняться местами с Гакпо слева и в центре, поймать ритм. Клопп прав, пока форварду не хватает спокойствия. Юрген рассказал, как нервничал в «Боруссии» Дортмунд молодой Левандовски. Роберт мазал на тренировках, выходил с Лукасом Барриосом впереди не в центре, а Клоппа после матчей уничтожали польские журналисты, которые всегда летали на матчи Роберта.

Левандовски освоился и уничтожал всех в футболке «Боруссии» Дортмунд, даже «Реал». Умудренный опытом Клопп смотрит не на промахи Нуньеса, а на качество решений с прицелом на тройку Дарвин – Гакпо — Салах. Конечно, призрак Кэрролла маячит не только благодаря прическе и сумме трансфера. Но фанаты «Ливерпуля» напоминают, что Суарес тоже сначала мазал. По голевому темпу на старте в Англии они с Нуньесом равны. Дарвину нужна голевая разрядка, не спешите записывать его трансфер в провалы.