Защитник «Лестера» забил 2 автогола за 7 минут в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Лестера» Воут Фаэс стал антигероем первого тайма матча 18-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».
Бельгиец отметился двумя автоголами за 7 минут. Фаэс отправил мяч в свои ворота на 38-й и 45-й минутах.
|Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
|Матч завершен
Защитник «Лестера» Воут Фаэс стал антигероем первого тайма матча 18-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».
Бельгиец отметился двумя автоголами за 7 минут. Фаэс отправил мяч в свои ворота на 38-й и 45-й минутах.
С этим парнем даже рядом стоять опасно..вдруг молния ударит...
Походу заколдованный...
Ну в одном самолёте я бы с ним не полетел...однозначно...
Может песни в его честь распеваемые в данный момент в пабах Ливерпуля помогут повернуть фортуну в его сторону...))
С этим парнем даже рядом стоять опасно..вдруг молния ударит...
Походу заколдованный...
Ну в одном самолёте я бы с ним не полетел...однозначно...
Может песни в его честь распеваемые в данный момент в пабах Ливерпуля помогут повернуть фортуну в его сторону...))