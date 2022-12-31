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Защитник «Лестера» забил 2 автогола за 7 минут в матче с «Ливерпулем»

сегодня, 00:02
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Защитник «Лестера» Воут Фаэс стал антигероем первого тайма матча 18-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».

Бельгиец отметился двумя автоголами за 7 минут. Фаэс отправил мяч в свои ворота на 38-й и 45-й минутах.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:12
Судя по его причёске - молния в него уже ударила.
AS1976
AS1976
сегодня в 01:12
Лестер забил три и проиграл 2-1. Удивительное рядом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:46
Давненько у игроков такой прухи не было...
С этим парнем даже рядом стоять опасно..вдруг молния ударит...
Походу заколдованный...
Ну в одном самолёте я бы с ним не полетел...однозначно...
Может песни в его честь распеваемые в данный момент в пабах Ливерпуля помогут повернуть фортуну в его сторону...))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:45, ред.
Ставка горела походу
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 00:13
Первый это шедевр...
протон
протон
сегодня в 00:03
Показал Нуньесу как надо забивать )
Гость
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