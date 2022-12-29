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Неймар чаще всех удалялся с момента перехода в ПСЖ

сегодня, 08:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

Нападающий Неймар был удалён с поля в матче 16-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Страсбуром» (2:1).

Футболист получил вторую жёлтую карточку на 63-й минуте встречи. Всего у бразильца это уже 5-я красная карточка с момента перехода в парижский клуб в 2017 году. Никто чаще Неймара не удалялся за этот период.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:34
Хотелось бы увидеть этого горе-судьишку в чемпионате Южной Америки,там бы ему голову оторвали прямо на поле.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 12:16
Солдат спит служба идёт. Хоть пол года не играет зато деньги капает
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 12:03
Ох уж эти эксперты по гнилыми людям.....

Может надо было матч посмотреть, не? Соперник вышел играть не в футбол, а ломать Неймара с Мбаппе. Килиан понятно мало коснулся мяча, а вот Неймару досталось на несколько травм. Пинали даже когда мяча не было, а карточек не видели.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:21
Вся беда в том что он Бразилец и его талант вызывает злость у Французкого племя,вот они и издеваются над ним .
протон
протон
сегодня в 11:09
В принципе, логично, ЧМ слит, но карнавалы, новые годы и днюхи никто не отменял))
Наверное, будь он хоть 50% в целеустремленности и трудолюбии похож на Роналду, взял бы минимум пару золотых мячей.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 10:11
Много болтает ..
matrix333
matrix333
сегодня в 09:26
Неймар энергичен вот в чем проблема
w9wgts8mvbk4
w9wgts8mvbk4
сегодня в 09:23
Очень избалованный игрок, кто его сможет поставить на место?
Mher Door
Mher Door
сегодня в 09:06
Этот стресс остался от ЧМ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:55
Ему прощают всё за забитые мячи.
Гость
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