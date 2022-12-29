Неймар чаще всех удалялся с момента перехода в ПСЖ

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сегодня, 08:54

Нападающий был удалён с поля в матче 16-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Страсбуром» (2:1).

Футболист получил вторую жёлтую карточку на 63-й минуте встречи. Всего у бразильца это уже 5-я красная карточка с момента перехода в парижский клуб в 2017 году. Никто чаще Неймара не удалялся за этот период.