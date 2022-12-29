Неймар чаще всех удалялся с момента перехода в ПСЖ

Нападающий Неймар был удалён с поля в матче 16-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Страсбуром» (2:1).
Футболист получил вторую жёлтую карточку на 63-й минуте встречи. Всего у бразильца это уже 5-я красная карточка с момента перехода в парижский клуб в 2017 году. Никто чаще Неймара не удалялся за этот период.
Может надо было матч посмотреть, не? Соперник вышел играть не в футбол, а ломать Неймара с Мбаппе. Килиан понятно мало коснулся мяча, а вот Неймару досталось на несколько травм. Пинали даже когда мяча не было, а карточек не видели.
Может надо было матч посмотреть, не? Соперник вышел играть не в футбол, а ломать Неймара с Мбаппе. Килиан понятно мало коснулся мяча, а вот Неймару досталось на несколько травм. Пинали даже когда мяча не было, а карточек не видели.
Наверное, будь он хоть 50% в целеустремленности и трудолюбии похож на Роналду, взял бы минимум пару золотых мячей.
Наверное, будь он хоть 50% в целеустремленности и трудолюбии похож на Роналду, взял бы минимум пару золотых мячей.