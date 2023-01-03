«Саутгемптон» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Ноттингем Форест», который состоится 4 января 2023 года

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона на данный момент находятся на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «Саутгемптона». На выезде «красно-белые» уступили с разницей в пару мячей «Ливерпулю» в 16-ом туре Премьер-лиги. Команду «Линкольн» футбольный клуб из Саутгемптона обыграл в 1/8 Кубка английской лиги. «Брайтону» в позапрошлом туре «святые» проиграли на своём поле.

31 декабря «дачники» в чемпионате выиграли «красно-белых» со счётом 2:1.

«Ноттингем Форест»

В Премьер-лиге «лесники» после семнадцати матчей сезона занимают восемнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «красных» за последнее время. В 1/8 Кубка английской лиги «Форест» взял верх над «Блэкберном» с большим счётом. Всухую, поразив трижды ворота соперника, «лесники» проиграли в гостях « МЮ ».

Со счётом 1:1 «лесники» сыграли вничью с «Челси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 2.08

Ничья – 3.50

Победит «Ноттингем Форест» – 3.65

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

В трёх матчах из пяти последних «святые» проиграли

За аналогичный период «лесники» уступили в двух играх

Три крайних очных матча завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

В данной паре сложно отдать предпочтение какой-то определённой команде. Предлагаем довериться статистике личных встреч команд. Pinnacle предлагает коэффициент 2.06 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч».