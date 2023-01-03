«Лечче» — «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» — «Лацио», который состоится 04 января 2023 года

«Лечче»

«Лечче» очень старается остаться в Серии А на следующий футбольный год и на данный момент у коллектива это очень неплохо получается. На данный момент команда смогла набрать 15 очков и занимает 16 место, при это опережая аутсайдера на восемь пунктов. Матч против «Лацио» будет очень непростым, однако при должной аккуратности в обороне у хозяев определенно будут шансы набрать баллы.

28 декабря «Лечче» обыграл в товарищеской игре «Вараждин» (2:0), а 23 числа уступил на выезде «Удинезе» (0:2).

«Лацио»

Римский клуб относительно давно не играл в Лиге Чемпионов и сейчас прилагает все усилия, чтобы не выпадать из первой четверки. На данный момент «Лацио» занимает именно четвертое место с 30 очками и опережает «Интер» только по разнице забитых и пропущенных мячей. В предстоящей встрече с новичком Серии А гости будут настроены только на победный результат, но его еще необходимо добиться.

22 декабря «Лацио» проиграл товарищеский матч «Альмерии» (0:2), а 16 числа разгромил «Хатайспор» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 3.8

Ничья – 3.3

Победит «Лацио» – 2.08

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Восемь из десяти выездных поединков «Лацио» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» выиграл три из пяти последних матчей с «Лечче» за последнее время

Шесть из последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что обе команды будут иметь хороший шанс забить в этой встрече и смогут им воспользоваться.