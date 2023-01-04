«Лидс» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Вест Хэм», который состоится 4 января 2023 года
«Лидс»
Четырнадцатое место занимают «белые» в чемпионате Англии на данный момент. Рассмотрим несколько матчей с участием футбольного клуба из Лидса за последнее время. В декабре команда провела три товарищеских встречи. С одинаковым счётом 2:1 «Лидс» обыграл испанские команды «Эльче» и «Реал Сосьедад». «Монако» взял верх над «павлинами» с разницей в пару мячей. В 17-ом туре Премьер-лиги на своём поле «белые» проиграли «небесно-голубым» из Манчестера.
«Нулёвку» раскатали «белые» с «Ньюкаслом» 31 декабря.
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» в Премьер-лиге после семнадцати матчей находятся на три строчки ниже «павлинов» в турнирной таблице. Вспомним успехи «железных» в недавних матчах. Три товарищеских матча провёл «Вест Хэм» в декабре. Над командами «Кембридж Юнайтед» и «Удинезе» футбольный клуб из Восточного Лондона одержал победы. Ничью раскатали «молотобойцы» с «дачниками». «Канонирам» в позапрошлом туре «железные» проиграли.
«Пчёлам» из Брентфорда со счётом 0:2 «Вест Хэм» проиграл.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс» – 2.60
- Ничья – 3.50
- Победит «Вест Хэм» – 2.70
- Победит «Лидс» с форой -1.5 – 4.65
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07
Статистика
- В четырёх матчах из пяти последних «белые» выиграли
- За тот же период «железные» в трёх играх одержали победы
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти.
Прогноз
«Лидсу» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками после «нулёвки». Pinnacle предлагает коэффициент 2.60 на победу «павлинов».