«Лидс» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Вест Хэм», который состоится 4 января 2023 года

«Лидс»

Четырнадцатое место занимают «белые» в чемпионате Англии на данный момент. Рассмотрим несколько матчей с участием футбольного клуба из Лидса за последнее время. В декабре команда провела три товарищеских встречи. С одинаковым счётом 2:1 «Лидс» обыграл испанские команды «Эльче» и «Реал Сосьедад». «Монако» взял верх над «павлинами» с разницей в пару мячей. В 17-ом туре Премьер-лиги на своём поле «белые» проиграли «небесно-голубым» из Манчестера.

«Нулёвку» раскатали «белые» с «Ньюкаслом» 31 декабря.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в Премьер-лиге после семнадцати матчей находятся на три строчки ниже «павлинов» в турнирной таблице. Вспомним успехи «железных» в недавних матчах. Три товарищеских матча провёл «Вест Хэм» в декабре. Над командами «Кембридж Юнайтед» и «Удинезе» футбольный клуб из Восточного Лондона одержал победы. Ничью раскатали «молотобойцы» с «дачниками». «Канонирам» в позапрошлом туре «железные» проиграли.

«Пчёлам» из Брентфорда со счётом 0:2 «Вест Хэм» проиграл.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 2.60

Ничья – 3.50

Победит «Вест Хэм» – 2.70

Победит «Лидс» с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

В четырёх матчах из пяти последних «белые» выиграли

За тот же период «железные» в трёх играх одержали победы

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти.

Прогноз

«Лидсу» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками после «нулёвки». Pinnacle предлагает коэффициент 2.60 на победу «павлинов».