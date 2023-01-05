«Вильярреал» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1672894386

вчера, 07:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Вильярреал» – «Реал», который состоится 7 января 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» занимает седьмое место в чемпионате Испании на данный момент. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «жёлтых» за последнее время. Шесть матчей подряд команда не уступает своим оппонентам. После дополнительного времени «Вильярреал» одержал победу над командой «Гихуэло» в 1/32 Кубка Испании. В 15-ом туре испанской Примеры, пропустив первыми, «жёлтые» взяли верх над «Валенсией».

3 января со счётом 5:1 «Вильярреал» обыграл «Картахену» в рамках матча следующего этапа Кубка Испании.

«Реал»

Мадридская команда вместе с «Барсой» возглавляет турнирную таблицу Примеры, уступая каталонскому клубу только по разнице забитых и пропущенных мячей. Предлагаем ознакомиться с успехами «белых» за последнее время. В 13-ом туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» в меньшинстве сумел одержать победу над «Галактикос». С разницей в один мяч «сливочные» обыграли команду «Кадис». Всухую, поразив дважды ворота соперника, «Реал» взял верх над «Вальядолидом».

С минимальным счётом «сливочные» обыграли в 1/16 Кубка Испании команду «Касерено».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 3.30

Ничья – 3.75

Победит «Реал» – 2.07

Победит «Реал» с форой -1.5 – 3.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Ничейным исходом завершились три очные встречи из пяти за последнее время

Из десяти матчей в восьми «жёлтая подлодка» обыграла своих оппонентов

За тот же период в семи поединках мадридская команда одержала победы.

Прогноз

«Барселоне» предстоит непростая игра в гостях с мадридским «Атлетико». У «сливочных» будет возможность обойти «сине-гранатовых» и возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Pinnacle предлагает коэффициент 2.07 на победу «Реала».