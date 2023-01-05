«Реал» нашёл замену Бензема в Серии А

«Реал» ищет замену нападающему Кариму Бензема. Причина этих поисков — возраст француза, его травмы, а также контракт, действие которого истекает летом 2023 года.
Сообщается об интересе «сливочных» к игроку «Интера» Лаутаро Мартинесу. Итальянский клуб готов к переговорам, если предложат 80 миллионов евро.
Но вот в этом сезоне Мартинес больше похож на Игуаина, слишком много моментов транжирит, но свое все равно забивает.
Прошедший ЧМ провел не так удачно, как от него ожидали, но думаю что это временное явление.
Лаутаро очень работоспособный игрок, и отлично работает в прессинге, но это не замена для Карима. Холанд вот это замена, а Лаутаро просто усиление атаки.
Но вот в этом сезоне Мартинес больше похож на Игуаина, слишком много моментов транжирит, но свое все равно забивает.
Прошедший ЧМ провел не так удачно, как от него ожидали, но думаю что это временное явление.
Лаутаро очень работоспособный игрок, и отлично работает в прессинге, но это не замена для Карима. Холанд вот это замена, а Лаутаро просто усиление атаки.