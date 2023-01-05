«Реал» нашёл замену Бензема в Серии А

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вчера, 11:17

«Реал» ищет замену нападающему Кариму Бензема. Причина этих поисков — возраст француза, его травмы, а также контракт, действие которого истекает летом 2023 года.

Сообщается об интересе «сливочных» к игроку «Интера» . Итальянский клуб готов к переговорам, если предложат 80 миллионов евро.