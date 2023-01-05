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«Реал» нашёл замену Бензема в Серии А

вчера, 11:17

«Реал» ищет замену нападающему Кариму Бензема. Причина этих поисков — возраст француза, его травмы, а также контракт, действие которого истекает летом 2023 года.

Сообщается об интересе «сливочных» к игроку «Интера» Лаутаро Мартинесу. Итальянский клуб готов к переговорам, если предложат 80 миллионов евро.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:43
Так себе замена.
ABir
ABir
вчера в 18:19
Нет людей незаменимых, есть люди неповторимые
амурец
амурец
вчера в 18:10
Лаутаро игрок не плохой но не замена Бензема
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 16:29
В глазах многих не особенно равноценная, полагаю.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 16:28
Какая это замена?)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:01
Вот и время Бензема уходит.
ДСА
ДСА
вчера в 12:53
Замена совсем нерпвноценная. Бензема сыгран с партнёрами, а новому игроку придется ещё привыкать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:41, ред.
Лаутаро вполне приличный игрок, и прошлые два сезона хорошо проявлял себя в Миланском Интере. Забивал сам и передачи раздавал, отлично играли в паре с Лукаку.

Но вот в этом сезоне Мартинес больше похож на Игуаина, слишком много моментов транжирит, но свое все равно забивает.

Прошедший ЧМ провел не так удачно, как от него ожидали, но думаю что это временное явление.

Лаутаро очень работоспособный игрок, и отлично работает в прессинге, но это не замена для Карима. Холанд вот это замена, а Лаутаро просто усиление атаки.
salleeh
salleeh
вчера в 12:27
Бензема тащит безнадёжные матчи, а Лаутаро нужно пять голевых моментов, чтобы забить хотя бы раз. Так себе замена, Реал скатится в таком случае…
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52
При всём уважении к Лаутаро , ему далековато до Бензема.
pnskd68hcarc
pnskd68hcarc
вчера в 11:51
Мундиаль показал истинную цену Лаутаро
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:51
Керим тоже в южную Африку уедет?
Гость
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