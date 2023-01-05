ПСЖ готов пожертвовать Неймаром ради сохранения Мбаппе и Месси

Французский ПСЖ готов летом продать форварда Неймара за 100 млн евро. В парижском клубе надеются на то, что эта продажа поможет сохранить в команде двух других ключевых игроков: Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.
Ожидается, что уход Неймара поможет клубу удовлетворить финансовые требования Месси по новому контракту, а также положительно повлияет на настроение Мбаппе, у которого, по слухам, с бразильским нападающим не лучшие отношения.
😁😁😁 совсем не удивительно, после Барселоны, взялся за катарцев
😁😁😁 совсем не удивительно, после Барселоны, взялся за катарцев