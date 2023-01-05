ПСЖ готов пожертвовать Неймаром ради сохранения Мбаппе и Месси

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сегодня, 00:24

Французский ПСЖ готов летом продать форварда за 100 млн евро. В парижском клубе надеются на то, что эта продажа поможет сохранить в команде двух других ключевых игроков: и .

Ожидается, что уход Неймара поможет клубу удовлетворить финансовые требования Месси по новому контракту, а также положительно повлияет на настроение Мбаппе, у которого, по слухам, с бразильским нападающим не лучшие отношения.