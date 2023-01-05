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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов пожертвовать Неймаром ради сохранения Мбаппе и Месси

сегодня, 00:24

Французский ПСЖ готов летом продать форварда Неймара за 100 млн евро. В парижском клубе надеются на то, что эта продажа поможет сохранить в команде двух других ключевых игроков: Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

Ожидается, что уход Неймара поможет клубу удовлетворить финансовые требования Месси по новому контракту, а также положительно повлияет на настроение Мбаппе, у которого, по слухам, с бразильским нападающим не лучшие отношения.

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Все комментарии
nme2qpu28hn9
nme2qpu28hn9
сегодня в 04:50
Какой же дурак купит за сотку этого пижона?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:14
В ПСЖ нельзя исключать в дальнейшем классическую ситуацию...
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 00:39
А с кем у Мбаппе хорошие отношения? С Неймаром нет, с Месси нет. Может проще скинуть этого зазвездившегося бегунка ?
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 00:35, ред.
Никуда он не уйдёт... Месси не даст... Летом уйдет Мбапа..
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:33
«поможет клубу удовлетворить финансовые требования Месси по новому контракту»

😁😁😁 совсем не удивительно, после Барселоны, взялся за катарцев
Гость
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