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«Севилья» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:39
«Севилья» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Севилья» – «Хетафе», который состоится 8 января 2023 года

«Севилья»

«Севильцы» на текущий момент в чемпионате Испании находятся на восемнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «красно-белых». В 1/32 Кубка Испании «мингиянцы» взяли верх над командой «Хувентуд Торремолинос» с большим счётом. На выезде в прошлом туре Примеры «Севилья» разошлась миром с «Сельтой».

В рамках матча следующего раунда Кубка Испании «красно-белые» со счётом 5:0 одержали победу над «Линаресом».

«Хетафе»

В испанской Ла Лиге «Хетафе» занимает четырнадцатое место после пятнадцати туров. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «тёмно-синих» за последнее время. Дубль Мунира Эль-Хаддади принёс гостевую победу «городским» над командой «Диосесаньос» в 1/32 Кубка Испании. В прошлом туре чемпионата Испании Майорал, забив пару мячей, добыл три очка для «Хетафе» в матче с «Мальоркой».

3 января «тёмно-синие» вылетели в 1/16 Кубка Испании от «Леванте» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Севилья» – 1.77
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Хетафе» – 5.20
  • Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.10
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52

Статистика

  • Восемь очных встреч из пяти завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Два поражения потерпели «севильцы» в десяти крайних матчах
  • За тот же период «тёмно-синие» уступили в четырёх поединках.

Прогноз

Достаточно длительное время команды не играли в личных встречах вничью. В будущем матче ничейный исход представляется наиболее вероятным. На данном этапе сложно отдать предпочтение определённой команде. Pinnacle предлагает коэффициент 3.45 на ничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк севилья
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:32
Севилья в этом матче фаворит и должна забирать три очка
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