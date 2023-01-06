«Атлетико Мадрид» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» – «Барселона», который состоится 8 января 2023 года
«Атлетико Мадрид»
Мадридская команда в чемпионате Испании находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. С разницей в пару мячей в 1/32 Кубка Испании «матрасники» выиграли у команды «Арентейро». Всухую «индейцы» взяли верх над «Эльче» в матче прошлого тура испанской Примеры.
4 января со счётом 2:0 «Атлетико» обыграл в гостях футбольную команду «Реал Овьедо».
«Барселона»
«Сине-гранатовые» в испанской Ла Лиге возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей «Барсы». В 14-ом туре Примеры, пропустив первой, «Барса» взяла верх над «Осасуной». На своём поле вничью каталонская команда сыграла с «Эспаньолом» (1:1).
После дополнительного времени «Барселона» в напряжённой борьбе одержала победу над «Интерсити» со счётом 4:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Мадрид» – 3.05
- Ничья – 3.40
- Победит «Барселона» – 2.33
- Победит «Барселона» с форой -1 – 3.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Матрасники» потерпели поражения в трёх матчах из десяти последних
- За тот же период «сине-гранатовые» проиграли в двух футбольных поединках.
Прогноз
У «Барсы» с мадридским «Реалом» одинаковое количество очков. Только победа в предстоящем матче позволит «сине-гранатовым» оторваться от «сливочных». Pinnacle предлагает коэффициент 2.33 на победу «Барселоны».