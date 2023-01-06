«Атлетико Мадрид» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» – «Барселона», который состоится 8 января 2023 года

«Атлетико Мадрид»

Мадридская команда в чемпионате Испании находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. С разницей в пару мячей в 1/32 Кубка Испании «матрасники» выиграли у команды «Арентейро». Всухую «индейцы» взяли верх над «Эльче» в матче прошлого тура испанской Примеры.

4 января со счётом 2:0 «Атлетико» обыграл в гостях футбольную команду «Реал Овьедо».

«Барселона»

«Сине-гранатовые» в испанской Ла Лиге возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей «Барсы». В 14-ом туре Примеры, пропустив первой, «Барса» взяла верх над «Осасуной». На своём поле вничью каталонская команда сыграла с «Эспаньолом» (1:1).

После дополнительного времени «Барселона» в напряжённой борьбе одержала победу над «Интерсити» со счётом 4:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Мадрид» – 3.05

Ничья – 3.40

Победит «Барселона» – 2.33

Победит «Барселона» с форой -1 – 3.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет»

«Матрасники» потерпели поражения в трёх матчах из десяти последних

За тот же период «сине-гранатовые» проиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

У «Барсы» с мадридским «Реалом» одинаковое количество очков. Только победа в предстоящем матче позволит «сине-гранатовым» оторваться от «сливочных». Pinnacle предлагает коэффициент 2.33 на победу «Барселоны».