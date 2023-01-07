«Астон Вилла» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Лидс», который состоится 13 января 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» на данный момент находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей с участием «львов» за последнее время. «Красным» из Ливерпуля «бордово-голубая армия» уступила дома с разницей в пару мячей. Над «шпорами» в гостях «Астон Вилла» взяла верх в матче позапрошлого тура чемпионата Англии.

Миром разошлись «вилланы» с «волками» на своём поле в игре 19-го тура (1:1).

«Лидс»

После семнадцати матчей сезона «Лидс Юнайтед» занимает четырнадцатое место в чемпионате Англии. Вспомним несколько футбольных поединков «павлинов», чтобы оценить шансы на успех команды в игре с «вилланами». На своём поле «белые» уступили «Манчестеру Сити» в матче 17-го тура Премьер-лиги. Нулевую ничью раскатали «павлины» в позапрошлом туре с «сороками» из Ньюкасла.

Со счётом 2:2 завершилась встреча с «молотобойцами» 4 января.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.95

Ничья – 3.55

Победит «Лидс» – 3.80

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 3.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00

Статистика

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет»

Из пяти крайних матчей в двух «львы» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «павлины» выиграли только в одной игре.

Прогноз

Прошлая встреча команд завершилась ничейным исходом. В будущей игре также сложно отдать предпочтение какой-то конкретной команде. Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на ничью.