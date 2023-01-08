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«Ноттингем Форест» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:43
«Ноттингем Форест» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Лестер Сити», который состоится 14 января 2023 года

«Ноттингем Форест»

В Премьер-лиге «лесники» занимают пятнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «ловких деревьев». Проигрывая после первого тайма, «Ноттингем Форест» избежал поражения в матче с лондонским «Челси». Игра завершилась вничью (1:1). С минимальным счётом «красные» обыграли «святых» из Саутгемптона в матче прошлого тура чемпионата Англии.

В 1/32 Кубка Англии «лесники» со счётом 1:4 проиграли «Блэкпулу».

«Лестер Сити»

«Лисы» в чемпионате на данный момент находятся на две строчки выше «Фореста» в турнирной таблице. Рассмотрим несколько крайних футбольных поединков с участием «Лестера». В позапрошлом туре Премьер-лиги «синие» уступили на выезде «Ливерпулю». Дома с минимальным счётом «лисы» проиграли «дачникам», пропустив единственный гол от Митровича в первом тайме.

7 января со счётом 1:0 «синие» в матче 1/32 Кубка Англии выиграли у «Гиллингема».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ноттингем Форест» – 2.85
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Лестер Сити» – 2.46
  • Победит «Лестер» с форой -1.5 – 4.40
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время
  • В двух играх из пяти последних «лесники» уступили
  • «Лисы» за тот же период проиграли своим соперникам в трёх поединках.

Прогноз

Соперники находятся рядом в турнирной таблице и непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. Доверимся статистике личных встреч при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Лестер
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:48
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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