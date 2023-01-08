«Ноттингем Форест» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Лестер Сити», который состоится 14 января 2023 года

«Ноттингем Форест»

В Премьер-лиге «лесники» занимают пятнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «ловких деревьев». Проигрывая после первого тайма, «Ноттингем Форест» избежал поражения в матче с лондонским «Челси». Игра завершилась вничью (1:1). С минимальным счётом «красные» обыграли «святых» из Саутгемптона в матче прошлого тура чемпионата Англии.

В 1/32 Кубка Англии «лесники» со счётом 1:4 проиграли «Блэкпулу».

«Лестер Сити»

«Лисы» в чемпионате на данный момент находятся на две строчки выше «Фореста» в турнирной таблице. Рассмотрим несколько крайних футбольных поединков с участием «Лестера». В позапрошлом туре Премьер-лиги «синие» уступили на выезде «Ливерпулю». Дома с минимальным счётом «лисы» проиграли «дачникам», пропустив единственный гол от Митровича в первом тайме.

7 января со счётом 1:0 «синие» в матче 1/32 Кубка Англии выиграли у «Гиллингема».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.85

Ничья – 3.30

Победит «Лестер Сити» – 2.46

Победит «Лестер» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время

В двух играх из пяти последних «лесники» уступили

«Лисы» за тот же период проиграли своим соперникам в трёх поединках.

Прогноз

Соперники находятся рядом в турнирной таблице и непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. Доверимся статистике личных встреч при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч».