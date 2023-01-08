«Ноттингем Форест» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Лестер Сити», который состоится 14 января 2023 года
«Ноттингем Форест»
В Премьер-лиге «лесники» занимают пятнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «ловких деревьев». Проигрывая после первого тайма, «Ноттингем Форест» избежал поражения в матче с лондонским «Челси». Игра завершилась вничью (1:1). С минимальным счётом «красные» обыграли «святых» из Саутгемптона в матче прошлого тура чемпионата Англии.
В 1/32 Кубка Англии «лесники» со счётом 1:4 проиграли «Блэкпулу».
«Лестер Сити»
«Лисы» в чемпионате на данный момент находятся на две строчки выше «Фореста» в турнирной таблице. Рассмотрим несколько крайних футбольных поединков с участием «Лестера». В позапрошлом туре Премьер-лиги «синие» уступили на выезде «Ливерпулю». Дома с минимальным счётом «лисы» проиграли «дачникам», пропустив единственный гол от Митровича в первом тайме.
7 января со счётом 1:0 «синие» в матче 1/32 Кубка Англии выиграли у «Гиллингема».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ноттингем Форест» – 2.85
- Ничья – 3.30
- Победит «Лестер Сити» – 2.46
- Победит «Лестер» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85
Статистика
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время
- В двух играх из пяти последних «лесники» уступили
- «Лисы» за тот же период проиграли своим соперникам в трёх поединках.
Прогноз
Соперники находятся рядом в турнирной таблице и непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. Доверимся статистике личных встреч при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч».