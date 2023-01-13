«Лион» — «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Страсбур», который состоится 14 января 2023 года

«Лион»

«Лион» не может похвалиться хорошими результатами и даже о еврокубковой зоне клубу пока приходится только мечтать. Команда перед стартом очередного тура занимает восьмое место с 25 баллами и отстает от ближайшего соперника на целых шесть пунктов, что достаточно неприятно для болельщиков. В предстоящей игре с аутсайдером от «Лиона» ожидают исключительно победу, которая вероятно сможет приблизить их к прямым конкурентам.

11 января «Лион» сыграл вничью с «Нантом» (0:0), а седьмого числа в кубке Франции обыграл «Мец» (2:1).

«Страсбур»

У «Страсбура» большие проблемы в этот сезоне и если их не решать, то в следующем футбольном году команда может оказаться в низшем дивизионе. Перед стартом очередного тура клуб идет на предпоследнем месте с 12 баллами, но буквально две победы смогут поднять его вверх сразу на несколько позиций. В матче с «Лионом» на выезде для коллектива будет большим успехом даже ничейный результат, за который они будут цепляться.

11 января «Страсбур» смог выстоять ничью с «Лансом» (2:2), а шестого января уступил «Анже» (0:1) в серии пенальти в рамках кубка Франции.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.6

Ничья – 4.2

Победит «Страсбур» – 5.4

Статистика

«Лион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних выездных матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»

«Лион» одержал три победы в пяти последних встречах со «Страсбуром»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Страсбур» на данный момент очень уязвим и соперничать даже не с самым стабильным «Лионом» на выезде, вероятнее всего не сможет. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.