«Лион» — «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Страсбур», который состоится 14 января 2023 года
«Лион»
«Лион» не может похвалиться хорошими результатами и даже о еврокубковой зоне клубу пока приходится только мечтать. Команда перед стартом очередного тура занимает восьмое место с 25 баллами и отстает от ближайшего соперника на целых шесть пунктов, что достаточно неприятно для болельщиков. В предстоящей игре с аутсайдером от «Лиона» ожидают исключительно победу, которая вероятно сможет приблизить их к прямым конкурентам.
11 января «Лион» сыграл вничью с «Нантом» (0:0), а седьмого числа в кубке Франции обыграл «Мец» (2:1).
«Страсбур»
У «Страсбура» большие проблемы в этот сезоне и если их не решать, то в следующем футбольном году команда может оказаться в низшем дивизионе. Перед стартом очередного тура клуб идет на предпоследнем месте с 12 баллами, но буквально две победы смогут поднять его вверх сразу на несколько позиций. В матче с «Лионом» на выезде для коллектива будет большим успехом даже ничейный результат, за который они будут цепляться.
11 января «Страсбур» смог выстоять ничью с «Лансом» (2:2), а шестого января уступил «Анже» (0:1) в серии пенальти в рамках кубка Франции.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 1.6
- Ничья – 4.2
- Победит «Страсбур» – 5.4
Статистика
- «Лион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть последних выездных матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»
- «Лион» одержал три победы в пяти последних встречах со «Страсбуром»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Страсбур» на данный момент очень уязвим и соперничать даже не с самым стабильным «Лионом» на выезде, вероятнее всего не сможет. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.