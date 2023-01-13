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«Лион» — «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:48
«Лион» — «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Страсбур», который состоится 14 января 2023 года

«Лион»

«Лион» не может похвалиться хорошими результатами и даже о еврокубковой зоне клубу пока приходится только мечтать. Команда перед стартом очередного тура занимает восьмое место с 25 баллами и отстает от ближайшего соперника на целых шесть пунктов, что достаточно неприятно для болельщиков. В предстоящей игре с аутсайдером от «Лиона» ожидают исключительно победу, которая вероятно сможет приблизить их к прямым конкурентам.

11 января «Лион» сыграл вничью с «Нантом» (0:0), а седьмого числа в кубке Франции обыграл «Мец» (2:1).

«Страсбур»

У «Страсбура» большие проблемы в этот сезоне и если их не решать, то в следующем футбольном году команда может оказаться в низшем дивизионе. Перед стартом очередного тура клуб идет на предпоследнем месте с 12 баллами, но буквально две победы смогут поднять его вверх сразу на несколько позиций. В матче с «Лионом» на выезде для коллектива будет большим успехом даже ничейный результат, за который они будут цепляться.

11 января «Страсбур» смог выстоять ничью с «Лансом» (2:2), а шестого января уступил «Анже» (0:1) в серии пенальти в рамках кубка Франции.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лион» – 1.6
  • Ничья – 4.2
  • Победит «Страсбур» – 5.4

Статистика

  • «Лион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть последних выездных матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»
  • «Лион» одержал три победы в пяти последних встречах со «Страсбуром»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Страсбур» на данный момент очень уязвим и соперничать даже не с самым стабильным «Лионом» на выезде, вероятнее всего не сможет. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:12
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 с победой хозяев поля.
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