Чемпионаты мира: Загадки среднего возраста

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вчера, 20:54

В предыдущем материале об игроках возраста 35+ на чемпионатах мира была попытка осветить эту тему в личном, так сказать, зачёте, с рассказом о конкретных игроках.

Сегодня будет повествование о возрастных командных показателях всех без исключения команд, когда-либо сыгравших на 22 турнирах Кубка мира. Интересовать нас будет в первую очередь средний возраст футболистов. Понимаю, что при слове «средний» сразу всплывает известная фраза о средней температуре в известных медицинских учреждениях. И всё-таки рискнём…

За 22 проведённых турнира Кубка мира с 13 июля 1930 по 18 декабря 2022 года проведено 964 матча — а это немалая выборка для статистического анализа. Для каждого из этих 964 матчей подсчитан средний возраст стартового состава каждой команды. Следовательно, для рассмотрения у нас вдвое больше данных — а именно 1928 средних возрастов за почти столетнюю историю чемпионатов мира.

Так как до турнира 1970 г. никаких замен игроков в ходе матча не было предусмотрено регламентом, то и для сопоставимого сравнения всех 964 матчей всех 22 турниров были просчитаны средние возраста стартовых составов.

Для каждой команды на каждом проведённом турнире Кубка мира также определён средний возраст игравших футболистов. На первых чемпионатах мира некоторые футболисты попадали в заявку, но вместе с командой к месту проведения турнира не выезжали. Поэтому при расчёте среднего возраста каждой сборной на конкретном чемпионате мира учитывались только сыгравшие футболисты.

Все предварительные моменты сказаны, можно окунуться и в сами цифры.

Средний возраст всех игравших

Начнём с обзора среднего возраста всех игравших на чемпионатах мира с 1930 по 2022 годы. Нагляднее всего расскажет об этом график.

Как видно из графика средний возраст всех игравших футболистов на каждом турнире никогда не был ниже 24 лет, и более того — никогда не опускался ниже 24 с половиной лет.

Пунктиром на графике отмечена линия тренда. Налицо за последние лет 60 рост среднего возраста. Вероятнее всего к середине XXI века рассматриваемый нами показатель доберётся и до отметки 28 лет. До сего времени этот рубеж в средних показателях по турниру ещё ни разу не был достигнут.

Если рассмотреть средний возраст игравших на чемпионатах мира некоторыми отрезками, то видно следующее.

На последних 7 турнирах (1998 — 2022), когда число команд стало 32, а в заявках стало 23 футболиста (с 2002 г., с 2022 и вовсе 26 человек) — средний возраст игравших всегда был в районе 27 с половиной лет. С 1982 по 1994 гг. было 24 команды на каждом чемпионате мира, у всех 22 футболиста в заявке. Средний возраст игравших за эти годы составил 27,2 года.

А вот в 60-х и в 70-х годах прошлого века на турнирах с 1962 по 1978 всегда средний показатель не превышал 27 и составил 26 с половиной лет.

Исключения составляют три турнира, проведённые после Второй мировой войны, с 1950 по 1958 годы. На всех 3 этих турнирах средний возраст сыгравших футболистов превышал 27 лет (в среднем 27,1 по трём этим чемпионатам).

Первые три турнира 30-х годов XX века были по нашим расчётам молодыми.

О чём говорят эти данные? Всё просто — средний возраст постепенно растёт. Это хорошо или плохо? Если бы так менялась средняя температура на планете Земля, то было бы уже поздно бить тревогу — на целый «градус» повысилась: приспосабливайтесь и выживайте.

Со средним возрастом не всё так жёстко. Медицина и физиотерапия на совершенно другом уровне, возрастные игроки адаптировались к нагрузкам — играйте на здоровье и на радость людям!

Стартовые составы

В одном из предыдущих материалов я уже касался темы возраста футболистов. И показал нежданно-негаданно открытую некую числовую прогрессию, составленную из среднего возраста стартового состава сборной Аргентины во всех 6 финальных матчах в её истории на мундиалях с 1930 по 2022 годы.

Думаю, есть смысл и продублировать эту загадочную числовую прогрессию для Аргентины:

ЧМ -1930: средний возраст 24-69 (24 года 69 дней);

ЧМ -1978: средний возраст 25-255;

ЧМ -1986: средний возраст 26-251;

ЧМ -1990: средний возраст 27-17;

ЧМ -2014: средний возраст 28-142;

ЧМ -2022: средний возраст 28-148.

Затронем этот параметр сегодня поподробнее, применительно ко всем командам за всю историю мундиалей. На большом массиве данных иногда всплывают интересные сюжеты.

Итак, в нашем распоряжении 1928 средних возрастов всех команд со всех матчей прошедших мундиалей.

Заметим, что этот показатель был рассчитан с учётом лет и дней — это нам пригодится далее, все показатели этого рода будут в формате ГГ-ДДД.

Средний возраст стартового состава конкретной команды конечно отличается от среднего возраста всех игравших на турнире. Да даже на примере вышеперечисленных данных финалов сборной Аргентины мы видим, что рубеж в 28 лет был превзойдён.

Да, по стартовым составам свои параметры.

Разброс показателей среди 1928 чисел за почти сто лет мировых чемпионатов составляет ровно 10 лет.

Судите сами.

На самом первом чемпионате мира 1930 года у сборной Югославии был самый молодой состав в истории всех чемпионатов мира.

Во всех 3 матчах на ЧМ -30 у сборной Югославии средний возраст основы не превышал 22 лет: 21-321 с Бразилией, 21-275 с Боливией и 21-334 с Уругваем.

Сайт IFFHS в ноябре по ходу ЧМ -2022 писал, что Югославия — единственная европейская команда на мундиалях, в которой в матче сыграли 5 человек моложе 21 года. Они перечислили всех пятерых, но почему-то забыли ещё и шестого, защитника Любишу Стефановича, которому было только 20 лет. Так что 6 игроков моложе 21 года в матче чемпионата мира — сегодня вряд ли кто повторит. А эти шестеро югославов (сербов) сыграли во всех 3 матчах Югославии на ЧМ -30.

Совершенно не понятно, почему сайт IFFHS среди футболистов Югославии до 21 года на ЧМ -30 перечислил только вратаря Милована Якшича (20), защитника Момчило Джокича (19), нападающих Александра Тирнанича (20), Джордже Вуядиновича (20) и Ивицу Бека (20). Трое последних забили 6 из 7 голов своей команды на турнире. Не упомянутый сайтом IFFHS защитник Стефанович был одним из 4 футболистов-легионеров на турнире (из 245 заявленных игроков). И ведь он играл со своим соотечественников Ивицей Беком во французском клубе Сет. Очень странная «потеря» международных статистиков. Нелишним будет добавить, что А. Тирнанич забил свой единственный гол на турнире в ворота Бразилии ещё в возрасте 19 лет. Свой очередной день рождения он отметил на следующий день после игры, и два других матча (в том числе и полуфинал) играл уже 20-летним.

Максимальные значения среднего возраста стартового состава на мундиалях зафиксированы на ЧМ -98 во Франции. Сразу четыре европейские команды «соревновались» друг с другом заочно по данному показателю.

У сборной Австрии во всех 3 матчах на турнире средний возраст основы превышал 30 лет, но отметки в 31 год не достиг.

Сборная Шотландии в матче открытия турнира против Бразилии выставила состав, средний возраст которого был 31 год и 126 дней — это рекорд матчей открытия мундиалей всех времён. Во втором матче показатель Шотландии ещё возрос на неделю, а в третьем последнем матче чуть «стих», но превышал 30 лет.

У сборной Бельгии в первых двух матчах средний возраст превышал 31 год, и в игре с Мексикой 20 июня был равен рекордному за всё время показателю в 31-301. Матч завершился 2:2, средний возраст мексиканской основы был практически на 4 года моложе. В последнем матче на турнире, в третьем туре группового этапа, средний возраст сборной Бельгии убавился на годок с лишним, но всё равно был выше 30 лет.

Сборная Германии в третьем туре группового этапа ЧМ -98 против Ирана начала матч с 8 футболистами старше 30 лет, но и трое остальных были от 26 до 28 лет. Средний возраст такого стартового состава оказался равен 31-334, на месяц перекрыв «достижение» сборной Бельгии в предыдущем туре. Состав основы сборной Ирана был на 5 лет моложе, но Германия победила 2:0.

Тот показатель среднего возраста сборной Германии от 25 июня 1998 г. в 31 год и 334 дня и по сей день никто не переплюнул. А ведь у немцев в основе был только один игрок в возрасте 35+ — это Лотар Маттеус (37).

Помните, я сказал, что разброс средних возрастов основы на мундиалях составляет ровно 10 лет — и это не фигура речи:

ЧМ -30: Югославия в полуфинале против Уругвая — 21-334;

ЧМ -98: Германия в 3-м туре против Ирана — 31-334.

Это, конечно, просто совпадение. Тем более, что для нахождения максимального расхождения в средних возрастах следует брать матч Югославии с Боливией — тогда разница окажется 10 лет и почти 2 месяца (59 дней).

Парадоксы среднего возраста

Сборная Чили на ЧМ -50 сыграла всего 3 матча. Во всех 3 матчах средний возраст стартового состава превышал 25 лет. А вот средний возраст всех сыгравших на том мундиале чилийских футболистов составил всего 24,93. Это потому, что Чили использовала в 3 играх 16 футболистов. И если во второй встрече (против Испании) было лишь одно изменение в составе по сравнению с первой игрой (против Англии), то в третьем матче против сборной США чилийский тренер выпустил 4 новых игрока.

Это пример из эпохи, когда не было замен в ходе матча. А вот и самый свежий и ещё более парадоксальный сюжет.

На турнире в Катаре сборная Бельгии провела всего 3 матча. Против Канады и Марокко средний возраст стартового состава сборной Бельгии был более 30 лет. А в третьей игре против Хорватии и вовсе превысил 31 год. Но вот средний возраст сыгравших на ЧМ -2022 бельгийцев составил 28,77 года. В двух матчах тренер использовал 7 новых игроков в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем (троих в матче с Марокко и потом ещё четверых с Хорватией). Плюс выходившие только на замену — итого сыграли 20 человек. Никаких парадоксов, просто математика.

Что же ещё интересного можно выудить из данных о среднем возрасте?

Если средний возраст стартового состава какой-то команды более 30 лет, то было ли на поле в какой-либо подобной сборной 11 игроков возраста 30+?

Менее 60 раз был стартовый состав 30+ во всех 964 матчах мундиалей. И только раз встретились в одном матче две команды с основой такого возраста.

На одном из турниров Кубка мира разница в среднем возрасте стартового состава у одной команды от матча к матчу была более 3 лет.

Подробности обязательно будут, но во второй части.