Бускетс – великий игрок. «Барселона» ошибочно верит, что легко заменит Серхио

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вчера, 12:44

Хави тяжело выбрать правильную замену.

Бускетс отказывается от огромных денег

Критики Серхио правы – темп, как раньше, не держит. Отчасти поэтому «Барселона» сыграет в Лиге Европы против МЮ , а не будет воевать за победу в ЛЧ , как раньше. Но против «Реала» хавбек ещё раз доказал класс. Тактически финал Суперкубка Испании получился живым, хотя успех плана Хави сделал поединок не таким увлекательным для зрителя, каким он мог быть при игре на встречных курсах.

Финал чемпионата мира смотрели почти полтора миллиарда человек. Аудитория у Эль Класико поменьше, но огромная. Сотни миллионов фанатов с двух сторон создают «врагам» плохую репутацию. Бускетс благодаря активности болельщиков «Реала» всегда был осажден критикой – порой по собственной вине, как с симуляциями в юности. Зато это любимчик тренеров и аналитиков.

По пасам, отрезающим соперников, испанец — один из величайших игроков в истории. Бускетс выполнит любую работу в центре поля без мяча. В финале Суперкубка Френки де Йонг присматривал за Модричем, а Бускетс стал тенью Камавинги. А когда «Реал» перестраивался, пытаясь выйти из-под прессинга, то Серхио переключался на Луку. Анчелотти ничего не смог поделать с хавбеками Хави.

Стартовая попытка «сливочных» разобрать игроков «Барселоны» при билдапе от ворот тер Штегена тоже провалилась. Араухо грамотно отскакивал направо, а Бускетс помогал Гави сыграть ложного вингера, заодно управляя игрой в середине. Серхио легко перестраивается на «2-3-5» — любимую формацию Хави при широких и высоких атаках. Испанец делит полуфланги с де Йонгом.

Получается надежнее, ведь возраст сказывается. Бускетс всё чаще играет за счет позиционной грамотности, а не грубой силы и скорости. При этом Серхио слишком хорош для «Аль-Насра», которому отказал после щедрого предложения.

Титулы могут оставить Серхио в Каталонии

Бускетсу лучше перейти в один из европейских клубов, если «Барселона» больше не может позволить себе контракт с чемпионом. Не стоит забывать, что Лапорта нагло предлагал ветеранам отказаться от значительной части зарплаты. Причем делал это несколько раз подряд. Бускетса летом разозлило, что об очередном подарке клубу, погрязшему в долгах, он узнал из прессы, а не лично от Лапорты.

Хави потушил тот скандал, но поскольку долги клуба перед игроками в районе 400 млн евро, то очевидно, что возрастной Бускетс ищет себе клуб, где выполняют обязательства. Тренер просит капитана остаться хотя бы до января 2024 года, ведь заменить вечно основного опорника легко на словах и сложно на деле. В таком случае полугодовой контракт испанца будет вдвое хуже, чем привычный.

Ла Лига тщательно следит за расходами «Барселоны», как и УЕФА . Бускетс, если выиграет чемпионат Испании, может остаться еще на полгода, передавая свои знания «детишкам». Вариант стал реальнее после того, как у Хави получилось наладить игру в защите – как минимум в Ла Лиге. Также заиграл Левандовски – у Роберта великолепные голевые показатели в новой команде (20 голов и 4 ассиста в 22 играх).

Бускетс с его тактической безупречностью как приятное прошлое, которое не хочется отпускать. Но воспоминаниями сыт не будешь. Была великая «Барселона» с Хави, Иньестой и Бускетсом, но осталась в истории. Команде с Гави и Педри нужен свежий план в центре поля. Базовая схема теперь «4-2-3-1». Де Йонгу уже ищут напарника. Удачность выбора определит будущее каталонцев.

Де Йонг точно не сможет заменить Бускетса

Слишком разные, чтобы верить в настолько стабильную игру голландца по центру в опорной зоне, как была у молодого Бускетса. Серхио был машиной побед, а Френки просто невероятно сильный футболист. Пока его великим не назвать. Легендарности не хватает всем кандидатам на замену Бускетса. Нико не блещет в аренде в «Валенсии». Длинными ногами напоминает Серхио, но слабее и любит играть выше.

На днях «Ноттингем Форест» забрал Данило, а каталонцы следили за молодым парнем из «Палмейраса». Также Лапорта всегда может договориться с Мендешем, который представляет Рубена Невеша из «Вулверхэмптона». Тогда как Хави и его штаб считают фаворитом на замену Бускетсу не португальца, а испанца – баска Субименди из «Реала Сосьедад». Вот только важно учесть успехи клуба Мартина в сезоне.

За молодого опорника запросят 60 млн евро, которых у «Барселоны» попросту нет. А вот у Бекхэма есть деньги, он заманивает Бускетса в «Интер Майами». Также в августе, общаясь с людьми Гвардиолы после спарринга, Серхио сообщил им, что начался его последний сезон в «Барселоне». Но теперь Лапорта допускает продление контракта на год, а Хави может согласиться с таким мнением президента клуба.

Но что это изменит стратегически? Такие футболисты, как Бускетс, должны всегда быть в основе, а новой «Барселоне» надо набить шишки без него. В истории «Барселоны» лишь у двух футболистов больше матчей, чем у Бускетса – у Хави (767) и у Месси (778). Конечно же, это легенда мирового футбола. Хави прав, Бускетс – эталонный опорник для доминирующей команды.