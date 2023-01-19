«Рома» установила цену на трансфер Дзаньоло

Итальянская «Рома» готова в январе продать форварда Николо Дзаньоло. «Джалоросси» согласны отпустить игрока за 35 млн евро.
В числе претендентов на Дзаньоло называются «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Боруссия» Дортмунд.
Контракт Дзаньоло с «Ромой» истекает в 2024 году, футболист не хочет его продлевать, а потому римляне намерены попытаться заработать на продаже исполнителя.
Посмотрим в итоге.
Посмотрим в итоге.
Будь он англичанином, то все 50-60 бы стоил.
Наверно стал хуже играть после травм. Да и само наличие таких травм снижает стоимость
Будь он англичанином, то все 50-60 бы стоил.
Наверно стал хуже играть после травм. Да и само наличие таких травм снижает стоимость