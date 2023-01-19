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«Рома» установила цену на трансфер Дзаньоло

вчера, 08:53

Итальянская «Рома» готова в январе продать форварда Николо Дзаньоло. «Джалоросси» согласны отпустить игрока за 35 млн евро.

В числе претендентов на Дзаньоло называются «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Боруссия» Дортмунд.

Контракт Дзаньоло с «Ромой» истекает в 2024 году, футболист не хочет его продлевать, а потому римляне намерены попытаться заработать на продаже исполнителя.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:38
Как показало восстановление, после травм Коля стал играть значительно хуже. Не думаю, что он пригодится в АПЛ даже за такую цену.
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 10:28
23 года парню, ещё молод, 2 раза рвал кресты, техничен и талантлив, надо побыть в Роме ещё года два чтобы реанимировать свою карьеру, а дальше будет видно
lotsman
lotsman
вчера в 10:06
Вряд ли кто возьмёт за такую цену.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:04
Цена хорошая,но последнее время не смотрится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:59
Одно дело установить цену, другое дело продать.
Посмотрим в итоге.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:51
Неплохо они за него цену заломили, стоит годик подождать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:04
Скромно весьма. Считался талантом. Возраст молодой.
Будь он англичанином, то все 50-60 бы стоил.
Наверно стал хуже играть после травм. Да и само наличие таких травм снижает стоимость
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