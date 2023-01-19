«Рома» установила цену на трансфер Дзаньоло

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вчера, 08:53

Итальянская «Рома» готова в январе продать форварда . «Джалоросси» согласны отпустить игрока за 35 млн евро.

В числе претендентов на Дзаньоло называются «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Боруссия» Дортмунд.

Контракт Дзаньоло с «Ромой» истекает в 2024 году, футболист не хочет его продлевать, а потому римляне намерены попытаться заработать на продаже исполнителя.