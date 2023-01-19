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«Реал» выбрал три цели для работы на трансферном рынке

вчера, 12:09

Руководство мадридского «Реала» определилось с тремя трансферными задачами, которые предстоит решить клубу в ближайшее время.

Во-первых, «Реал» раздумывает над тем, стоит ли уже в предстоящее летнее окно купить топ-форварда на смену 35-летнему Кариму Бензема. В Мадриде осознают, что в лучшем случае француз проведет на топ-уровне еще год-полтора, а потому его вскоре все равно придется кем-то менять.

Во-вторых, мадридцы хотят поскорее подыскать замену в центре поля 37-летнему Луке Модричу, который по причине возраста тоже не может рассматриваться как долгосрочная опора в ключевой зоне.

В-третьих, «Реал» хочет решить проблемы на флангах обороны. По мнению руководства, игроки, выступающие там сейчас, не соответствуют уровню и статусу клуба.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:49
Реал суммы никогда не останавливали)
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:26
Хоть сколько усилится Реал , Серевно Барселона просто так не даст победу
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 18:06
Что купить Холанда им придётся продать весь Пиренейский полуостров...вместе с Португалией...))
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:14
Нужно было летом уже эти вопросы решать, нападающих мало на рынке забивных и классных, может быть стоило бы попробовать дэвида из лиля или осимхена из Наполи,если правильно вспомнил, на место модрича хорошо было бы милинковича-савича, но его не продадут, на место правого защитника попробовать купить павара, а на лз тео эрнандеса
dok66
dok66
вчера в 16:51
Наконец-то подумали . Но ... лучше поздно чем никогда . А вдруг успеют .
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:11, ред.
Мадридский клуб постепенно проводит омолаживание состава, подписали Камавингу и Тчуамени в опорную зону. Сейчас нужны игроки которые заменят Модрича и Крооса, также необходима замена Карвахалю и Кариму Бензема.

Недавно были слухи о том, что они готовы вернуть в клуб Ашрафа Хакими. Лично я думаю, что это будет идеальная замена для Карвахаля, да и продавали Ашрафа исключительно из-за того, что Карвахаль был на пике карьеры и выдавал шикарные матчи.

Еще в Реал сватают Джуда Беллингема, лично я считаю его ооочень талантливым игроком, и как болельщик Арсенала хотел бы видеть его в нашем клубе, но статус и деньги Реала возьмут свое. Вот только одно смущает меня - заиграет ли англичанин в Мадриде?! Обычно они слабо выступают за пределами Британии. Но если заиграет, то Реал получит шикарного игрока. В дополнение к Джуду можно взять Николо Бареллу и закрыть позицию Крооса.

На позицию Бензема идеальным вариантом стал бы Холланд, вот только получится ли его выкупить у шейхов? Если отбросить вариант с норвежцем, то можно взять Лаутаро Мартинеса или Виктора Осимхена.

Я бы еще усилил бы и левый фланг обороны, подписав Тео Эрнандеса.

Думаю, такой состав под чутким рукаводством старины Анчи даст свои плоды.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 14:39, ред.
На место Модрича Тонали, на место Бензема Кейна, на место Карвахаля Конселу
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:16
Во всех трёх случаях Реалу действительно необходимо свежие силы. Руководство команды думая про будущее действительно лучше сейчас эти позиции закрыть покупкой. А ближайший год два можно будет их наигрывать на основу. Зато потом когда эти игроки начнут подседать и вовсе отойдут на второй план то безболезненно можно будет закрыть эти пробелы и идти своей Королевской дорожкой!!!
LOpp
LOpp ответ Live_r_pool (раскрыть)
вчера в 14:01
тут миллионов 600 надо
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:53
Иметь хороший вариант замены возрастным лидерам команды просто необходимо и это надо решать в ближайшее время.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 13:08
По мнению руководства, игроки, выступающие там сейчас, не соответствуют уровню и статусу клуба.

Эти же игроки Реала выигравшие Лигу Чемпионов в прошлом сезоне : Ну да ну да ,пошли мы 3*р...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:01
Холланд и Бруну Фернандеш идеальные замены
shlomo
shlomo
вчера в 12:59
Давно пора (как минимум 2 года назад) задумываться об этом... а тут пока жареный петух не клюнул....
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 12:55
Матч Суперкубка показала что Реал Мадрид стар.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:50
Лука уже не тот, бежит когда ветер в спину дует, а когда ноздрями против ветра, хоть трусы снимай для уменьшения парусности и увеличения скорости...
Карим выхлоп - другой сделает и тоже расположиться с нардами на завалинке....)
А с защитой ваще бедаааа. Рамос нет и всё посыпалось, как с весеннего тополя пух...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:36
Да уж,уже возраст поджимает и Бензема,и Модрич.
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 12:15, ред.
Джуд Беллингем, Киллиан Мбаппе, вернуть Тео и Хакими
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