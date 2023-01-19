«Реал» выбрал три цели для работы на трансферном рынке

Руководство мадридского «Реала» определилось с тремя трансферными задачами, которые предстоит решить клубу в ближайшее время.
Во-первых, «Реал» раздумывает над тем, стоит ли уже в предстоящее летнее окно купить топ-форварда на смену 35-летнему Кариму Бензема. В Мадриде осознают, что в лучшем случае француз проведет на топ-уровне еще год-полтора, а потому его вскоре все равно придется кем-то менять.
Во-вторых, мадридцы хотят поскорее подыскать замену в центре поля 37-летнему Луке Модричу, который по причине возраста тоже не может рассматриваться как долгосрочная опора в ключевой зоне.
В-третьих, «Реал» хочет решить проблемы на флангах обороны. По мнению руководства, игроки, выступающие там сейчас, не соответствуют уровню и статусу клуба.
Карим выхлоп - другой сделает и тоже расположиться с нардами на завалинке....)
А с защитой ваще бедаааа. Рамос нет и всё посыпалось, как с весеннего тополя пух...
Карим выхлоп - другой сделает и тоже расположиться с нардами на завалинке....)
А с защитой ваще бедаааа. Рамос нет и всё посыпалось, как с весеннего тополя пух...
Недавно были слухи о том, что они готовы вернуть в клуб Ашрафа Хакими. Лично я думаю, что это будет идеальная замена для Карвахаля, да и продавали Ашрафа исключительно из-за того, что Карвахаль был на пике карьеры и выдавал шикарные матчи.
Еще в Реал сватают Джуда Беллингема, лично я считаю его ооочень талантливым игроком, и как болельщик Арсенала хотел бы видеть его в нашем клубе, но статус и деньги Реала возьмут свое. Вот только одно смущает меня - заиграет ли англичанин в Мадриде?! Обычно они слабо выступают за пределами Британии. Но если заиграет, то Реал получит шикарного игрока. В дополнение к Джуду можно взять Николо Бареллу и закрыть позицию Крооса.
На позицию Бензема идеальным вариантом стал бы Холланд, вот только получится ли его выкупить у шейхов? Если отбросить вариант с норвежцем, то можно взять Лаутаро Мартинеса или Виктора Осимхена.
Я бы еще усилил бы и левый фланг обороны, подписав Тео Эрнандеса.
Думаю, такой состав под чутким рукаводством старины Анчи даст свои плоды.
Недавно были слухи о том, что они готовы вернуть в клуб Ашрафа Хакими. Лично я думаю, что это будет идеальная замена для Карвахаля, да и продавали Ашрафа исключительно из-за того, что Карвахаль был на пике карьеры и выдавал шикарные матчи.
Еще в Реал сватают Джуда Беллингема, лично я считаю его ооочень талантливым игроком, и как болельщик Арсенала хотел бы видеть его в нашем клубе, но статус и деньги Реала возьмут свое. Вот только одно смущает меня - заиграет ли англичанин в Мадриде?! Обычно они слабо выступают за пределами Британии. Но если заиграет, то Реал получит шикарного игрока. В дополнение к Джуду можно взять Николо Бареллу и закрыть позицию Крооса.
На позицию Бензема идеальным вариантом стал бы Холланд, вот только получится ли его выкупить у шейхов? Если отбросить вариант с норвежцем, то можно взять Лаутаро Мартинеса или Виктора Осимхена.
Я бы еще усилил бы и левый фланг обороны, подписав Тео Эрнандеса.
Думаю, такой состав под чутким рукаводством старины Анчи даст свои плоды.