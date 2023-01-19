«Реал» выбрал три цели для работы на трансферном рынке

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вчера, 12:09

Руководство мадридского «Реала» определилось с тремя трансферными задачами, которые предстоит решить клубу в ближайшее время.

Во-первых, «Реал» раздумывает над тем, стоит ли уже в предстоящее летнее окно купить топ-форварда на смену 35-летнему . В Мадриде осознают, что в лучшем случае француз проведет на топ-уровне еще год-полтора, а потому его вскоре все равно придется кем-то менять.

Во-вторых, мадридцы хотят поскорее подыскать замену в центре поля 37-летнему , который по причине возраста тоже не может рассматриваться как долгосрочная опора в ключевой зоне.

В-третьих, «Реал» хочет решить проблемы на флангах обороны. По мнению руководства, игроки, выступающие там сейчас, не соответствуют уровню и статусу клуба.