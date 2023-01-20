«Верона» — «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Лечче», который состоится 21 января 2023 года

«Верона»

После провала в первой половине сезона, кажется, что команда прибавила в результатах, однако впереди еще очень много работы для того, чтобы спасти свое место в Серии А. На данный момент «Верона» занимает 18 место с 9 очками, и чтобы покинуть зону вылета, коллективу необходимо отыграть семь очков, что не так мало. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь оба коллектив нуждаются в набранных баллах.

14 января «Верона» минимально проиграла «Интеру» на выезде (0:1), а девятого числа уверенно разобралась с «Кремонезе» на своем стадионе (2:0).

«Лечче»

«Лечче» радует своих болельщиков в последнее время и не проигрывает уже несколько матчей подряд. После возвращения в Серию А команда главной цельью для себя станет сохранение места в элитном дивизионе и на данный момент занимает 14 место с 20 очками. В предстоящей игре с аутсайдером, гости постараются с первых минут завладеть преимуществом и добиться приемлемого результата.

14 января «Лечче» не смог удержать победу в матче с «Миланом» (2:2), а восьмого числа поделили очки со «Специей» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 2.4

Ничья – 3

Победит «Лечче» – 3.35

Статистика

«Верона» смогла победить только в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Лечче» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Верона» выиграла два последних матчей у «Лечче»

Прогноз

Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что матч будет равным, но «Вероне» повезет в этот футбольный вечер немного больше. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.