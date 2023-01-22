«Болонья» — «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 03:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Кремонезе», который состоится 23 января 2023 года

«Болонья»

«Болонья» заработала шесть очков в пяти последних турах Серии А и не может похвастаться стабильностью, к которой так стремится. На данный момент в активе клуба 22 очка и 11 текущее место в турнирной таблице. В поединке с аутсайдером и новичком чемпионата, хозяева обязаны побеждать и подниматься выше на одну-две ступеньки, тем самым укрепляя свои позиции. Матч обещает быть напряженным и интересным.

19 января «Болонья» минимально уступил «Лацио» в кубке Италии (0:1), а 15 января обыграл на выезде «Удинезе» (2:1).

«Кремонезе»

«Кремонезе» очень слабо выступает в чемпионате Италии, но успел сделать сенсацию в кубке, обыграв лидера Серии А. Возможно эта победа придаст силы и уверенности в своих силах футболистам, чтобы исправить ситуацию, ведь последнее место с 7 очками в активе далеко не то, чего ждут от новичка болельщики. В игре с «Болоньей» коллектив будет цепляться за очки, и даже ничья станет хорошим исходом.

17 января «Кремонезе» прошел по пенальти «Наполи» в кубке Италии (3:2), а 14 числа уступил на своем поле «Монце» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 1.9

Ничья – 3.25

Победит «Кремонезе» – 4.5

Статистика

«Кремонезе» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Болонья» забивала в восьми из десяти последних встречах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех встреч команд закончились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева выглядят более стабильнее, чем «Кремонезе» и мы предполагаем, что на своем стадионе им вполне по силам одержать важную победу.