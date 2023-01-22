«Болонья» — «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Кремонезе», который состоится 23 января 2023 года
«Болонья»
«Болонья» заработала шесть очков в пяти последних турах Серии А и не может похвастаться стабильностью, к которой так стремится. На данный момент в активе клуба 22 очка и 11 текущее место в турнирной таблице. В поединке с аутсайдером и новичком чемпионата, хозяева обязаны побеждать и подниматься выше на одну-две ступеньки, тем самым укрепляя свои позиции. Матч обещает быть напряженным и интересным.
19 января «Болонья» минимально уступил «Лацио» в кубке Италии (0:1), а 15 января обыграл на выезде «Удинезе» (2:1).
«Кремонезе»
«Кремонезе» очень слабо выступает в чемпионате Италии, но успел сделать сенсацию в кубке, обыграв лидера Серии А. Возможно эта победа придаст силы и уверенности в своих силах футболистам, чтобы исправить ситуацию, ведь последнее место с 7 очками в активе далеко не то, чего ждут от новичка болельщики. В игре с «Болоньей» коллектив будет цепляться за очки, и даже ничья станет хорошим исходом.
17 января «Кремонезе» прошел по пенальти «Наполи» в кубке Италии (3:2), а 14 числа уступил на своем поле «Монце» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Болонья» – 1.9
- Ничья – 3.25
- Победит «Кремонезе» – 4.5
Статистика
- «Кремонезе» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Болонья» забивала в восьми из десяти последних встречах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три из четырех встреч команд закончились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева выглядят более стабильнее, чем «Кремонезе» и мы предполагаем, что на своем стадионе им вполне по силам одержать важную победу.