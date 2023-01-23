«Бавария» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» – «Кёльн», который состоится 24 января 2023 года

«Бавария»

В чемпионате Германии «баварцы» на данный момент возглавляют турнирную таблицу, опережая на пять очков ближайшего конкурента. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием мюнхенской команды. С разгромным счётом, поразив шесть раз ворота соперника, «красные» одержали уверенную победу над «музыкантами» из Бремена в матче 14-го тура Бундеслиги. На выезде всухую, забив пару мячей, «Бавария» обыграла «горняков». Товарищеская встреча с австрийским «Зальцбургом» завершилась вничью, подарив любителям футбола целых восемь голов.

20 января «баварцы» раскатали ничью с командой «РБ Лейпциг» в матче прошлого тура чемпионата.

«Кёльн»

В Бундеслиге «красно-белые» занимают одиннадцатую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «козлов» в недавних матчах. До матча 16-го тура чемпионата команда из Кёльна провела четыре товарищеских встречи. «Штутгарту» с разницей в пару мячей «красно-белые» проиграли. С минимальным счётом обыграли футбольный клуб «Меппен». Всухую, поразив ворота четыре раза, «козлы» взяли верх над «Гамбургом». С разгромным счётом был повержен бельгийский «Ломмель».

В прошлом туре Бундеслиги со счётом 7:1 «Кёльн» одержал победу над «Вердером».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.21

Ничья – 7.80

Победит «Кёльн» – 12.00

Победит «Бавария» с форой -2.5 – 2.20

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.18

Статистика

Из десяти очных встреч в девяти исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за матч»

В восьми матчах из десяти «баварцы» обыграли своих оппонентов

За тот же период «козлы» выиграли в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Франкфуртский «Айнтрахт» отстаёт всего лишь на пять очков от мюнхенской команды. «Красные» вполне могут увеличить свой отрыв от конкурентов в предстоящей домашней игре с «красно-белыми». На победу «Баварии» с форой -2.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.20.