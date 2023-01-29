«Милан» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Сассуоло», который состоится 29 января 2023 года

«Милан»

«Красно-черные» на данном отрезке сезона имеют серьезные проблемы и мало выигрывают. Сейчас «Милан» занимает третье место с 38 очками и отстает на пару пунктов от «Интера», при этом имея одну игру в запасе. В домашней встрече с соперником из нижней части турнирной таблицы у хозяев появится неплохая возможность поправить свои результаты и набрать очень важные три балла.

24 января «Милан» крупно проиграл на выезде «Лацио» (0:4), а 18 числа без шансов уступил Суперкубок Италии (0:3).

«Сассуоло»

«Сассуоло» также показывает неудовлетворительные результаты и уже приблизились к зоне вылета. Перед стартом очередного поединка, коллектив идет на 17 месте с 17 очками и на пять пунктов опережает конкурента из зоны вылета. Гостям предстоит очень сложная встреча, поэтому даже ничья будет хорошим достижением, ведь свой гандикап можно растерять в течение нескольких туров и оказаться под угрозой понижения в классе.

22 января «Сассуоло» смог набрать очко с «Монцой» (1:1), а 15 числа на своем поле уступил «Лацио» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.5

Ничья – 4.7

Победит «Сассуоло» – 6.2

Статистика

«Милан» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл на выезде шесть из семи последних поединков

«Милан» выиграл только два поединка из пяти последних с «Сассуоло»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Хозяева играют очень нестабильно, однако их соперник выступает куда хуже, поэтому предполагаем успех чемпиона Италии.