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ПСЖ — «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:22
ПСЖ — «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Реймс», который состоится 29 января 2023 года

ПСЖ

Парижский гранд проиграл два матча из пяти последних в чемпионате Франции, но это не мешает им продолжать лидировать в турнирной таблице. В активе ПСЖ 47 очков, что на два пункта больше, чем у «Ланса», однако у конкурента на одну сыгранную игру больше. Таким образом в случае победы в игре с «Реймсом», чемпион Франции сможет увеличить отрыв до пяти очков, чего и ждут болельщики.

23 января ПСЖ разгромил в кубке Франции «Пей де Кассель» (7:0), а 15 числа команда проиграла на выезде «Ренну» (0:1).

«Реймс»

Команда играет стабильно в последних турах и собрала уже целую серию матчей без поражений в Лиге 1. «Реймс» располагается на 11 месте с 25 баллами и уступает двум конкурентам только по дополнительным показателям. В предстоящей встрече с ПСЖ будет очень сложно набрать очки, однако даже ничья станет отличным достижением для середняка чемпионата Франции. Матч обещает быть напряженным и зрелищным.

21 января «Реймс» выиграл в кубке Франции «Лез Эрбье» (3:0), а 15 числа сыграл вничью с «Ниццей» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСЖ – 1.27
  • Ничья – 6.1
  • Победит «Реймс» – 10.5

Статистика

  • ПСЖ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реймс» не проигрывает на выезде уже восемь матчей подряд
  • Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей у «Реймса»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева одержат победу в этом поединке и оставят свои ворота неприкосновенными.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:51
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (-1) в этом матче.
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