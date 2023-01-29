ПСЖ — «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Реймс», который состоится 29 января 2023 года
ПСЖ
Парижский гранд проиграл два матча из пяти последних в чемпионате Франции, но это не мешает им продолжать лидировать в турнирной таблице. В активе ПСЖ 47 очков, что на два пункта больше, чем у «Ланса», однако у конкурента на одну сыгранную игру больше. Таким образом в случае победы в игре с «Реймсом», чемпион Франции сможет увеличить отрыв до пяти очков, чего и ждут болельщики.
23 января ПСЖ разгромил в кубке Франции «Пей де Кассель» (7:0), а 15 числа команда проиграла на выезде «Ренну» (0:1).
«Реймс»
Команда играет стабильно в последних турах и собрала уже целую серию матчей без поражений в Лиге 1. «Реймс» располагается на 11 месте с 25 баллами и уступает двум конкурентам только по дополнительным показателям. В предстоящей встрече с ПСЖ будет очень сложно набрать очки, однако даже ничья станет отличным достижением для середняка чемпионата Франции. Матч обещает быть напряженным и зрелищным.
21 января «Реймс» выиграл в кубке Франции «Лез Эрбье» (3:0), а 15 числа сыграл вничью с «Ниццей» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.27
- Ничья – 6.1
- Победит «Реймс» – 10.5
Статистика
- ПСЖ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Реймс» не проигрывает на выезде уже восемь матчей подряд
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей у «Реймса»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева одержат победу в этом поединке и оставят свои ворота неприкосновенными.