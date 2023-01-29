ПСЖ — «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Реймс», который состоится 29 января 2023 года

ПСЖ

Парижский гранд проиграл два матча из пяти последних в чемпионате Франции, но это не мешает им продолжать лидировать в турнирной таблице. В активе ПСЖ 47 очков, что на два пункта больше, чем у «Ланса», однако у конкурента на одну сыгранную игру больше. Таким образом в случае победы в игре с «Реймсом», чемпион Франции сможет увеличить отрыв до пяти очков, чего и ждут болельщики.

23 января ПСЖ разгромил в кубке Франции «Пей де Кассель» (7:0), а 15 числа команда проиграла на выезде «Ренну» (0:1).

«Реймс»

Команда играет стабильно в последних турах и собрала уже целую серию матчей без поражений в Лиге 1. «Реймс» располагается на 11 месте с 25 баллами и уступает двум конкурентам только по дополнительным показателям. В предстоящей встрече с ПСЖ будет очень сложно набрать очки, однако даже ничья станет отличным достижением для середняка чемпионата Франции. Матч обещает быть напряженным и зрелищным.

21 января «Реймс» выиграл в кубке Франции «Лез Эрбье» (3:0), а 15 числа сыграл вничью с «Ниццей» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.27

– 1.27 Ничья – 6.1

Победит «Реймс» – 10.5

Статистика

ПСЖ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах «Реймс» не проигрывает на выезде уже восемь матчей подряд

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей у «Реймса»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева одержат победу в этом поединке и оставят свои ворота неприкосновенными.