«Ланс» — «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Ницца», который состоится 01 февраля 2023 года

«Ланс»

«Ланс» стал чаще играть вничью в последних матчах, что не дает команде догнать ПСЖ , который также находится не в лучшей форме. Перед стартом очередного тура «Ланс» идет на втором месте с 45 баллами и отстает от лидера на три пункта. В домашней встрече с «Ниццей» хозяевам очень важно победить, но следует исключить недооценку соперника, ведь у него очень серьезный подбор игроков и высокие результаты в последних матчах.

28 января «Ланс» не смог обыграть на выезде «Труа» (1:1), а 22 числа одолел в кубке Франции «Брест» (1:3).

«Ницца»

«Ницца» проиграла лишь один раз в пяти последних турах Лиги 1 и теперь может попытаться пробиться в зону еврокубков, однако сделать это будет очень сложно. В активе клуба 28 очков, а от пятого места его отделяют девять пунктов. В предстоящей встрече вряд ли кто-то ожидает от гостей победы, но сам поединок вызывает интерес среди болельщиков, ведь обе команды умеют хорошо атаковать.

29 января «Ницца» минимально обыграла на своем поле «Лилль» (1:0), а 15 числа разошлась миром на выезде с «Реймсом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.7

Ничья – 3.5

Победит «Ницца» – 5.5

Статистика

«Ланс» проиграл лишь один поединок из двадцати последних во всех турнирах

«Ницца» не может выиграть в гостях уже шесть матчей подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ницца» выиграла у «Ланса» четыре из шести последних поединков

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева выглядят более стабильно, а у «Ниццы» в выездных матчах очень часто случаются проблемы. Прогнозируем победу «Ланса» в 1-2 забитых мяча.