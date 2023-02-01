Чемпионаты мира: Победный пасьянс

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вчера, 13:07

Главным итогом любого турнира, а тем более Кубка мира, является определение обладателя главного трофея. Футбол — игра командная, побеждает команда, ведомая успешным тренером. Тренер — такой же победитель, как и вся команда.

Но вот поди ж ты, есть и индивидуальные статистические показатели, среди которых и такой: число побед в конкретном матче для каждого футболиста, сыгравшего хоть минуту в том самом матче.

Раз есть такой показатель, то существуют и лидеры, и отстающие, и крепкая многочисленная середина.

Сегодня в фокусе внимания самая элита, все лидеры по количеству побед в матчах чемпионатов мира. Ничего удивительного — в отобранный список таких лидеров входят исключительно игроки, которые держали в своих руках заветный Кубок мира ФИФА .

Мирослав Клозе пока вне досягаемости

Скажем сразу, что у лидера в этой номинации накопилось 17 выигранных матчей на мундиалях. Ограничимся его ближайшими преследователями, у которых таковых побед на личном счету по 15 или 16. Сразу и оговоримся, что в подсчёт выигранных матчей входят лишь те, которые завершились без серий пенальти (эти матчи учитываются как ничьи).

Всего в подобный список попадают 8 известнейших игроков, все чемпионы мира разных лет.

До чемпионата мира 2022 года этот список состоял из 7 футболистов, представителей всего двух сборных — Германии и Бразилии. Причём за игроками Германии было подавляющее превосходство — пятеро против двух. И возглавляет этот список немец Мирослав Клозе, у которого в активе 17 рекордных и поныне побед.

Все из 7 игроков давно уже на заслуженном отдыхе.

Вольфганг Оверат претендовал на два разных Кубка мира

Самым первым в истории Кубка мира рубеж в 15 выигранных матчей достиг Вольфганг Оверат (Германия).

Он единственный из рассматриваемого списка, кто боролся ещё за старый трофей, Кубок Жюля Римэ. На ЧМ -66 он играл в финале с англичанами. В 1970 г. после драматичнейшего проигранного сборной Италии полуфинала Оверат забил победный гол в матче за 3-е место в ворота Уругвая. А на домашнем мундиале в 1974 г. 30-летний Оверат вместе с партнёрами завоевал желанный трофей, нового образца, 6-килограммовый — это известный и сегодня Кубок мира ФИФА . Весь финальный матч против Голландии Оверат сыграл без замен. Да и заменён он был лишь в 2 из своих 19 матчей на 3 турнирах Кубка мира. Забил он 3 гола в тех матчах, на ЧМ -74 огорчил вратарей Австралии и Швеции.

Все 3 раза на чемпионатах мира Оверат забивал первый гол для своей команды в матче. В игре с Уругваем на ЧМ -70 его гол был единственным во встрече. С Австралией на ЧМ -74 — его гол также стал победным, партнёры забили еще два. А в игре со Швецией в 1974 он сравнял счёт, а потом немцы одержали волевую победу.

Свой 15-й победный матч на мундиале Оверат сыграл, понятное дело, в финале ЧМ -74. И, между прочим, в свои 30 лет и 9 месяцев с недельным хвостиком Оверат был самым возрастным полевым игроком в финале того мундиаля. Да, времена меняются.

И заметим для разнообразия, что В. Оверат так и не сыграл ни одного матча в финальной стадии Чемпионатов Европы, не сложилось. Но он один из немногих игроков в истории, ставший обладателем полного комплекта наград («золото», «серебро» и «бронза») чемпионатов мира.

Германия и Бразилия выдвигают своих рекордсменов

Далее на авансцену на мундиалях вышел Лотар Маттеус (Германия). Дебют состоялся на ЧМ -82, выходил на замену в двух выигранных матчах.

На ЧМ -86 Маттеус сыграл во всех 7 матчах, в том числе и в проигранном аргентинцам финале. На ЧМ -90 он уже был капитаном команды, играл без замен во всех 7 матчах. Победный финал в Риме в 1990 году стал для Маттеуса 10-м выигранным матчем на мундиалях.

Свой 15-й выигранный матч он проводил уже в качестве 37-летнего ветерана. На ЧМ -98 был его пятый мундиаль, он стал первым среди полевых игроков, достигшего такого рубежа. Но вот его последний, 25-й и рекордный на то время матч на чемпионатах мира сборная Германии с треском проиграла дерзким хорватам в четвертьфинале. Но в 1/8 финала Германия выиграла у Мексики, и это была 15-я, последняя, победа Лотара Маттеуса в матчах чемпионатов мира. Ему понадобилось 5 турниров Кубка мира для достижения этих 15 победных матчей.

Маттеус забил в общей сложности 6 мячей в 25 матчах. Из них 2 оказались победными, как и у Оверата.

В 1994 г. дебют на чемпионатах мира состоялся у 24-летнего бразильца Кафу. На том турнире он трижды выходил на замену, в том числе и в финале, выигранном только по пенальти.

В 1998 г. Бразилия вновь играла в финале, играл и Кафу. Но в том финале на поле в футбол играла лишь одна команда, которая и стала безоговорочным чемпионом — это Франция.

Зато на следующем мундиале в 2002 г. капитан команды Кафу и вся сборная Бразилии были неудержимы — 7 побед в 7 матчах. Такой результат повторить пока никому не удалось в XXI веке.

А 31-летний капитан Кафу стал единственным футболистом в истории турниров Кубка мира, кому удалось сыграть в 3 финалах, на трёх мундиалях подряд.

Свой 15-й выигранный матч на чемпионатах мира Кафу сыграл на ЧМ -2006 против Австралии. Игру 3-го тура в группе с Японией Кафу пропускал. А в 1/8 финала против Ганы был его личный рекордный 16-й выигранный матч.

И бомбардиры, и победители

А вот для другого бразильца, Роналдо, матч против Ганы в 2006 г. стал 15-м победным. И Зубастик забил в том матче свой 15-й гол на мундиалях, рекордный на тот момент.

Так что в одной игре 29-летний Роналдо и 36-летний Кафу записали в свой актив 15-й и 16-й выигранный матч соответственно. Для Кафу это случилось на четвёртом его турнире Кубка мира, для Роналду — на третьем.

В 2002 году, когда блистал Роналдо, свои первые матчи на чемпионатах мира сыграл Мирослав Клозе.

Дебют оказался для 23-летнего Клозе ярким. Он сыграл во всех 7 матчах, в том числе и в проигранном финале. В играх плей-офф он не забивал, но в 3 матчах в группе забил 5 голов.

На следующем, домашнем, мундиале Клозе выступил практически по тому же графику. Сыграл во всех 7 матчах, забил 5 голов, выигранными из 7 оказались также 5 матчей. Но в плей-офф он всё-таки один гол забил, Аргентине.

На ЧМ -2010 сборная Германия из 7 матчей выиграла вновь в 5. Но Клозе принимал участие только в 3 из тех 5 выигранных. Заработал удаление в матче с Сербией, пропускал игру с Ганой. В матче за 3-е место не играл.

На победном мундиале 2014 г. сборная Германии не проиграла ни одного матча из 7, но однажды была ничья (с Ганой). Клозе не играл в двух матчах, как раз выигранных без него — с Португалией в первом туре, и с Алжиром в 1/8 финала.

Свой 15-й выигранный матч Клозе сыграл в четвертьфинале против Франции на ЧМ -2014. Достижение Кафу в 16 выигранных матчей Клозе повторил в фееричном полуфинале против Бразилии. На его счету в том разгромном полуфинале победный гол — один из пяти мячей, забитых немцами в первом тайме. Таким образом свой 16-й рекордный гол на мундиалях Клозе забил в своём 16-м выигранном матче.

А 15-й гол на чемпионатах мира Клозе забил всё той же Гане — как и Роналдо 8 годами ранее. Только на ЧМ -2014 гол Гане состоялся в первом туре, а не в игре плей-офф, как в случае с Роналдо.

Для 36-летнего Мирослава Клозе его 17-й выигранный матч на чемпионатах мира стал и последним в его карьере в сборной. Достойное завершение с установлением очередного рекорда. Пока недосягаемого ни для кого.

Первым, кто сыграл в 15 выигранных матчах, стал немец Вольфганг Оверат. Он был и первым, кто достиг такого рекордного показателя в финале чемпионата мира.

Только Мирославу Клозе удалось установить новый рекордный показатель в финале.

Финальный матч ЧМ -2014 оказался самым богатым для игроков, достигших гроссмейстерского рубежа в 15 выигранных поединков на чемпионатах мира. Кроме рекордного показателя Клозе в 17 игр, по итогам финала свои 15-е матчи в данной номинации сыграли также 29-летний Бастиан Швайнштайгер и 30-летний капитан команды Филипп Лам. Швайнштайгеру и Ламу потребовалось 3 турнира Кубка мира для подобного достижения. Для Клозе это был 4-й мундиаль.

У Аргентины свой рекордсмен

Из 8 футболистов в списке нашей номинации только игроки сборной Германии становились чемпионами мира в своих 15-х выигранных матчах — В. Оверат, Б. Швайнштайгер, Ф. Лам. Миро Клозе стал обладателем заветного трофея и вовсе в рекордном 17-м выигранном поединке.

На ЧМ -2022 аргентинец Лионель Месси перекрыл многие рекорды. Но вот по количеству выигранных матчей всё же до Мирослава Клозе не дотянул. Но сравнялся с бразильцем Кафу — у обоих теперь по 16 побед на мундиалях. Вспоминая сюжет четвертьфинала Аргентина — Нидерланды, да и финального поединка против Франции — а кто помешал команде Аргентины в обоих матчах выиграть в основное время с перевесом в 2 мяча? Помешал соперник и собственные эмоции замаячившей близкой победы. В обоих матчах преимущество в 2 гола растаяло за последние 10 минут основного времени. Два раза — это совпадение?..

Месси стал чемпионом мира не после выигранного матча. Для статистики — это ничья. Свой 16-й выигранный матч на мундиалях аргентинец сыграл против Хорватии в полуфинале.

Единственные

Вольфганг Оверат оказался единственным в этом списке чемпионов мира, у которого количество выигранных матчей от турнира к турниру постоянно возрастало: ЧМ -66 — 4 победы, ЧМ -70 — 5, ЧМ -74 — 6 побед.

А вот Бастиан Швайнштайгер единственный, у кого на всех турнирах было стабильно по 5 побед — и в 2006, и в 2010, и в 2014 годах.

Бразильцы Кафу и Роналдо — единственные, у кого на отдельном турнире максимально возможные 7 побед, в 2002 году. Разумеется — это 7 побед подряд. Такой же успех с ними разделили и партнёры — вратарь Маркос, Лусио, Жилберто Силва и Ривалдо, но общее количество выигранных матчей на мундиалях у каждого из этой четвёрки не дотягивает до гроссмейстерских 15 (наибольшее у Лусио, 14 побед).

Да и если брать на нескольких турнирах, то конкурентов у Кафу и Роналдо кроме 4 партнёров по команде — всего один. Это двукратный чемпион мира итальянец Джузеппе Меацца. У него на ЧМ -34 три последних выигранных матча и на турнире 1938 года все 4 также победные, в итоге 7 выигранных поединков подряд.

Но Кафу и Роналдо вообще не досягаемы по выигранным подряд на нескольких мундиалях матчам. У Роналдо рекорд на все времена — 11 таких матчей подряд! У Кафу на одну игру поменьше.

Из 8 футболистов из списка с наибольшим количеством побед пятеро на каждом из своих мундиалей играли под одним номером на футболке. Оверат №12, Роналдо №9, Клозе №11, Швайнштайгер №7, Лам №16. Лотар Маттеус — единственный из этой когорты, у кого было более двух разных номеров: он начинал с №18, потом был №8, затем дважды №10 и снова №8.

Чемпионский пасьянс голов и побед

Чтоб совсем получилась идеальная цифровая последовательность, приведу такие данные для игроков, забивших 10 и более голов в матчах чемпионатов мира.

Юрген Клинсманн (Германия) — свой 10-й гол забил в 10-м выигранном им матче, на ЧМ -98 против Ирана.

Юрген Клинсманн (Германия) — свой 11-й гол забил в 11-м выигранном им матче, на ЧМ -98 в 1/8 финала против Мексики.

Пеле (Бразилия) — свой 12-й гол забил в 12-м выигранном им матче, в финале ЧМ -70 против Италии.

Мирослав Клозе свои 13-й (и 14-й) голы забил в 13-м выигранном им матче, на ЧМ -2010 в четвертьфинале против Аргентины.

Роналдо (Бразилия) — свои 14-й (и 13-й) голы забил в 14-м выигранном им матче, на ЧМ -2006 против Японии.

Роналдо (Бразилия) — свой 15-й гол забил в 15-м выигранном им матче, на ЧМ -2006 против Ганы.

Мирослав Клозе (Германия) — свой 16-й гол забил в 16-м выигранном им матче, в полуфинале ЧМ -2014 против Бразилии.

Будет ли продолжение этой цепочки?

Больше 16 голов на мундиалях пока никто не осилил. Но претенденты есть.

Рекорд Мирослава Клозе по количеству выигранных матчей на чемпионатах мира — 17 игр — пока держится. Но и на этот показатель претенденты также найдутся.

И ещё раз напомним, что индивидуальные показатели в футболе существуют, но победа — всегда плод усилий всей команды. Победа на всех одна.