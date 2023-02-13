Титул «на тоненького». Мастера вырывать чемпионство в Англии

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сегодня, 08:41

Команды, ставшие обладателями титула с минимальным отрывом.

Последние осечки «Арсенала» в чемпионате Англии обострили борьбу за чемпионский титул. Между «канонирами» и «Манчестер Сити» всего три очка разницы, хотя у «горожан» на матч больше сыграно. В любом случае ожидается плотная борьба на финише чемпионата. И это повод вспомнить о том, какие команды становились чемпионами Англии в эпоху Премьер-Лиги с минимальной разницей очков. Вдруг нынешний сезон войдет в подобный рейтинг. В конечном счете имеет значение только сам титул, только его запомнят. Но кто-то его берет с огромным запасом, а кто-то – без него. Вспомним случаи, когда обладатель титула опередил занявшую второе место команду меньше чем на пять очков.

1. «Манчестер Сити» (2011/12, 0 очков, +8 преимущество в голах)

Одна из самых известных развязок в борьбе за чемпионский титул. Тогда гол Серхио Агуэро в ворота КПР стал, пожалуй, одним из самых ценных в истории Премьер-Лиги. «Сити» финишировал вровень с «Манчестер Юнайтед», но оказался существенно лучше в дополнительных показателях. Никогда еще в истории Премьер-Лиги чемпион не определялся не по очкам.

2. «Арсенал» (1997/98, 1 очко, -12 отставание в голах)

К Рождеству «Арсенал» Арсена Венгера в том сезоне подошел лишь на шестом месте. Ему нужен был какой-то невероятный рывок, и «канониры» это сделали, выиграв 13 из 14 матчей после Нового года. На финише «Арсенал» сумел вырваться вперед и всего на один балл опередил «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, у которого дополнительные показатели были даже лучше.

3. «Блэкберн» (1994/95, 1 очко, -8 отставание в голах)

В 1995 году едва не развернулась драма с потерей титула «Блэкберном». Он в последнем туре проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:2. И чемпионство оказалось в подвешенном состоянии. Это могла быть одна из самых обидных потерь титула. Но «Манчестер Юнайтед» параллельно проиграл «Вест Хэму» и не смог обойти «Роверс». «Блэкберн» взял свой первый титул и стал чемпионом с худшей разницей мячей среди всех обладателей этого звания.

4. «Манчестер Юнайтед» (1998/99, 1 очко, +1 преимущество в голах)

МЮ образца того сезона считается одной из лучших команд в истории Премьер-Лиги. Но скорее благодаря подвигам в Лиге чемпионов. В чемпионате Англии «Юнайтед» взял титул не без проблем. По сути, опередить «Арсенал» удалось благодаря тому, что в предпоследнем туре чемпионата «канониры» уступили «Лидсу» (0:1).

5-6. «Манчестер Сити» (2018/19, 1 очко, +5 преимущество в голах)

«Горожанам» пришлось приблизиться к рекорду и набрать второе самое большое количество очков в истории чемпионатов Англии. Все благодаря невероятной конкуренции, навязанной «Ливерпулем». «Сити» потребовалось для титула 98 очков, и это лишь на балл больше, чем у невероятной команды с «Энфилда». Также у «Манчестера» оказалась чуть лучше разница забитых и пропущенных мячей.

5-6. «Манчестер Сити» (2021/22, 1 очко, +5 преимущество в голах)

И снова до последнего шла борьба с «Ливерпулем», снова судьбу титула решило всего одно очко. Причем в какой-то момент по ходу последнего тура чемпионата «красные» могли ощутить трофей в своих руках. Ведь «Сити» проигрывал «Астон Вилле» со счетом 0:2. Но все же сумел собраться и вырвать победу, а вместе с тем и титул. Развязка была яркой и еще свежа в памяти.

7. «Челси» (2009/10, 1 очко, +13 преимущество в голах)

Подопечные Карло Анчелотти в сезоне-2009/10 преодолели отметку в сотню забитых голов, но лишь на одно очко опередили «Манчестер Юнайтед» в титульной гонке. После ничьей с «Блэкберном» в марте 2010 года в какой-то момент «Челси» оказался даже на третьем месте. Но потом набрал 21 очко из 24 возможных. Причем на этом отрезке были победы со счетом 5:0, 7:1, 7:0, 8:0. В общем, взялись за дело.

8. «Манчестер Сити» (2013/14, 2 очка, +14 преимущество в голах)

В последнем туре того чемпионата все лидеры синхронно победили. «Ливерпуль» потерял свой титул в двух предшествовавших матчах. Когда «Сити» Мануэля Пеллегрини штамповал победы, удерживавший лидерство «Ливерпуль» уступил «Челси» (0:2), а потом сыграл вничью с «Кристал Пэлас», позволив «горожанам» перехватить инициативу, которую те не упустили.

9. «Манчестер Юнайтед» (2007/08, 2 очка, +19 преимущество в голах)

«Арсенал», «Челси» и МЮ финишировали в пределах четырех очков в том сезоне. Но титул достался команде Алекса Фергюсона. «Юнайтед» удалось вернуться на первое место в середине марта после победы над «Дерби Каунти». И с этого момента, несмотря на плотность положения в таблице, «Манчестер» не упускал лидерство. В последнем туре МЮ обыграл «Уиган» (2:0), а «Челси» сыграл вничью с «Болтоном» (1:1), что и обеспечило финальный расклад.

10. «Манчестер Юнайтед» (2008/09, 4 очка, -6 отставание в голах)

Третий титул подряд МЮ взял, несмотря на худшую разницу мячей, чем у «Ливерпуля», финишировавшего вторым. Команда Рафаэля Бенитеса, оставившего серьезный след в ливерпульском футболе, в том сезоне проиграла только дважды, а команда Алекса Фергюсона – четырежды. Но 11 ничьих «Ливерпуля» слишком дорого ему стоили. Победа «Ливерпуля» над МЮ со счетом 4:1 на «Олд Траффорд» запомнилась тогда ярко, но «Юнайтед» был великолепен на финише сезона, выиграв 20 из последних 22 матчей.

11. «Манчестер Юнайтед» (1995/96, 4 очка, +9 преимущество в голах)